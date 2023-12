Az ünnepségen elsőként Kovács Henrietta Judit, az iskola lelkésze köszöntötte a megjelenteket. Majd a 4.a, 4.b., valamint az 1.a és az 1.b osztályosok műsorait tekinthették meg az érdeklődök. A gyerekek a felkészítők segítségével a Dzsungel könyve című musicalt dolgozták fel. A Magdás előadás sok mindenről szólt, a csapatról, a magányról, a gyerekkorról, de elsősorban a befogadásról. Az iskola ebédlőjében megelevenedett dzsungelben a kis Maugli találkozott Bagirával, Akelával és Baluval is. A feldolgozás története szerint a kisfiú elsőként a farkasok közé szeretett volna tartozni. De bizony a falka csak az után fogadta be, hogy bebizonyította az 1.b osztály segítségével, hogy közéjük való. A kisdiákok pedig rímbe szedve meséltek iskolás tapasztalataikról és számoló tudásukat is bemutatták. A történet folytatásában Maugli ismét egy közösséghez, egy iskolába szeretett volna tartozni. Ahol a gyerekek szívesen fogadták, de azt kérték tőle, hogy ismét bizonyítson. Ebben a próbában az 1.a osztály lurkói voltak Maugli segítségére. Akik mondókázó, verselő és számoló tudományukkal segítették Mauglit.

A nagy sikerű előadás közben a hozzátartozók büszkén figyelték a gyerekek produkcióját. A megérdemelt tapsvihar után Farkas Márta, az iskola igazgatója mondott beszédet. Majd a református iskolák hagyománya szerint a gyerekek fogadalomtétele következett. Az eskütétel levezetője az iskola hitoktatója volt, ezt követte Kovács Henrietta Judit református lelkész áldása minden új Magdás diáknak egyenként.

A felavatott diákok szülei, és családtagjaik büszkén figyelték, ahogy gyermekeiket megáldják, és ezzel hivatalosan is az iskola teljes jogú diákjaivá válnak. A gyerekek az ünnepi szertartás után kézhez kapták az esküjüket tartalmazó oklevelet és az intézmény pólóját. A kis elsősök számára a délelőtt további része is ünnepléssel telt, ugyanis a negyedikesek megvendégelték a kicsiket.