Fotó: A kórház Fb-oldala

Dr. Gádory Elemér 1939. március 11-én született Pécsett. 1968-ban kapta diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, amelynek elvégzéséhez jó előtanulmányokat biztosított, hogy 1957-től öt évig ápolóként dolgozott a Dunaújvárosi Mentőállomáson. Az egyetem elvégzését követően (három hónapos székesfehérvári alkalmazás után) került a dunaújvárosi kórház I. belgyógyászati osztályára, amely mind szakmai, mind orvosetikai szempontból színvonalas iskola volt számára. Az akkori osztályvezető, dr. Szűcs Zsuzsanna igényes és kemény munkát követelt, valamint a betegek tiszteletét, szeretetét. Gádory doktor itt ismerkedett meg feleségével is, dr. Gergely Sylviával, aki 43 évig dolgozott a neurológiai osztályon és akivel 54 évig éltek együtt házasságban. A doktor úr 1973-ban szakvizsgázott belgyógyászatból. 1977-ben elhagyta a kórházat, megpályázta és megnyerte a rácalmási körzeti orvosi állást. Az ott eltöltött három évtized adta munkája, hivatása lényegét. Meggyökerezett, otthon érezte magát, melyet a település is méltányolt, s nyugdíjazását követően díszpolgári címet kapott. 2018-ban a Pécsi Tudományegyetemtől megkapta 50 éve történt diplomázása alkalmából jubileumi díszoklevelét, az Arany Diplomát, ebből az alkalomból kórházunk is köszöntötte.

Végső búcsút 2023. december 27-én 13 órakor vesznek tőle Rácalmáson, a Római Katolikus templomban, Szentmise keretében.