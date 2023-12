Iváncsa, Besnyő, Pusztaszabolcs, Perkáta, Kulcs, Rácalmás, valamint a megállapodást kezdeményező Adony polgárőr szervezete alkotja ezt az együttműködési kört. Tóth János, az adonyiak vezetője elmondta, mivel szomszédos kistelepülésekről van szó, egyszerűen megkerülhetetlen az, hogy ne segítsék egymást és a rendőrséget egy-egy feladat eredményes lebonyolításában. Ha például eltűnt vagy körözött személyt kell keresni, sokkal hatékonyabb az, ha összedolgoznak. Ezt erősítette meg Csordás József, a besnyői polgárőrök vezetője is, aki jó pár olyan akciót hozott fel példaként (jogosítvány nélküli sofőrök, illegális migránsok elfogása), amelyet közös munkával sikeresen zártak.

Szükség van rá

Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az igény arra, hogy hivatalos formába tegyék ezt az együttműködést, ám az érdemi előre lepésre akkor adódott alkalom, amikor az adonyi szervezet 2022 októberi közgyűlésén az egyik polgárőrük, Paizs Zoltán bekerült az elnökségbe. A szervezeten belül az ő feladata az, hogy tartsa a kapcsolatot a rendőrséggel: például egyeztetni a közös szolgálatokról és a közbiztonságot szolgáló információkról, tevékenységekről, a helyszín- és rendezvénybiztosításokról. Szoros kapcsolat alakult ki az Adonyi Rendőrőrs kollégáival is, ami azért fontos, mert a bűnüldözés és a rendfenntartás területén a hatékony együttműködést a bizalom jelenti és az, hogy számíthatnak egymásra a feladatokban.

Fotó: Laczkó Izabella

Minél előbb

Kihasználva a social media adta lehetőségeket, létrehoztak egy zárt platformot a kommunikációra, amelyhez idővel bekapcsolódtak a szomszédos polgárőr szervezetek vezetői is. Ez a saját csatorna rendkívüli előrelépést jelentett, hiszen így nem kell már ezerfelé telefonálgatni arról, hogy hol-ki van éppen szolgálatban, ki-mennyi kapacitással rendelkezik, hova kell a segítség, hanem azonnal informálhatják egymást, azonnal lépni tudnak. Többek közt ez is az együttműködés alapjául szolgál, amelynek megvalósítását a már megismert három polgárőrön kívül az iváncsai Kindelmann Balázs is mielőbb szorgalmazta; ő volt az, aki a szerződéseket megfogalmazta és papírra vetette. A jogi előkészítő munka után az érintett hét polgárőr szervezet október 2-án ült le először egy asztalhoz. Ezen az iváncsai eseményen még módosító javaslatokkal éltek, majd november 6-án az adonyiak bázisán aláírták a megállapodást.

Forrás: Adonyi polgárőrök

Kölcsönös alapon

A hét szervezet immáron egy hetven fős ütőképes polgárőri erőt képvisel a térségben, ami egyrészt azt is jelenti, hogy könnyeben megoldhatják a létszámhiányt (amellyel általában minden polgárőr szervezet küzd). Ez lehet akár egy rendezvény biztosítása (az adonyiak például szolgálatot teljesítettek a rácalmási Tökfesztiválon is); vagy akár a rendőrség kérésére helyszín- és forgalomelterelés biztosítása, és még számtalan feladat, amivel megbízzák őket. A személyi állomány mellett a technikai eszközeikkel is segítik egymást, annak függvényében, hogy mikor-mire lenne szükség. Horvát István, a perkátai polgárőrök vezetőjének, a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagjának közbenjárásával hat darab EDR rádiót kaptak használatra a térségben. Mint azt Paizs Zoltán elmondta, ezek a műholdas, GPS-szel ellátott készülékek azért jelentősek, mert az éppen szolgálatban lévő társak be tudnak kapcsolódni a tevékenységirányításba, azonnali helyzetjelentésre ad lehetőséget, és őket is azonnal hívni tudják a rendőrök, ezzel is felgyorsítva kommunikációt.

Fotó: Laczkó Izabella

Építik tovább

A kisebb településeken általában az önkormányzat biztosít forrást a polgárőri szervezetek működésére, járőrszolgálataikra. Mivel az együttműködési megállapodásban rögzítették azt, hogy a segítségnyújtás kölcsönös alapokon működik, ezért hátránya egyik félnek, településnek sem lehet: amit adnak, azt vissza is kapják. Mivel egy új, több közösséget magába foglaló egyesülésről van szó, ezért akadnak még tisztázandó kérdések, de az biztos, hogy mindenki örömmel fogadta, és a lakosoktól is pozitív visszajelzéseket kapnak. Tóth János hozzátette, sajnos a covid-időszakában általában bezárkóztak az emberek, s kevésbé volt jellemző az összefogás, éppen ezért különösen örömteli, hogy elindulhatott most ez az együttműködés, amelyet szándékaik szerint építenek tovább.

Előre gondolva

Úgy gondoljuk, hogy ez az összefogás, ez az együttműködés, ami ebben a formában létre jött és működik, irányadó lehet esetleg az ország több szervezetében is, így erősítve a közbiztonság megóvását, és a bűnmegelőzésben elvégzett munkánkat - tette hozzá Tóth János.