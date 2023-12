– Kisebb jubileumot értünk meg. Az új kiadványba a hatvanas években és a hetvenes évek elején készült fotók kerültek be.

Arra a kérdésünkre, hogy van e valamilyen tematikája a naptáraknak, Rozsnyai Zoltán így válaszolt:

– Nincsen, ha csak az nem, hogy különböző időszakokat dolgozunk fel. Az első naptárban sztálinvárosi képeket láthattunk, majd elkezdtünk közelíteni napjainkhoz. Eleve nehéz tematikában dolgozni, hiszen a képek nagy része védett. A hetvenes években kezdtem el fotózni, ezért a mostani kiadványban már szerepelnek saját képek is. A jövőben is fel szeretném használni az egykori fotóimat, köztük a Dunaújvárosi Hírlap archívumában találhatóakat is.

Fotó: Laczkó Izabella

A naptár kereskedelmi forgalomban nem kapható, de akit érdekel, az Rozsnyai Zoltánnál hozzájuthat, persze csak korlátozott példányszámban.

– Néhány tucatot készítünk, és mindig gyorsan gazdára találnak a naptáraink. Az első bemutatója a Béke étteremben volt, amikor Miskolczi Miklós, a Mi, DUNAÚJVÁROSIAK című könyvét ismertették. Akkor gyorsan elvitték az összes példányt. Miskolczi azt mondta az eseményen, és ezt nagy dicséretnek tartom, sajnálja, hogy nem ő találta ki a dunaújvárosi retro naptárt.

A jövőt illetően Rozsnyai Zoltán elmondta, minden évben szeretne egy újabb naptárt megjelentetni. A 2025-ös munkálatait jövő nyáron kezdik el.