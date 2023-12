Kellékszavatosság esetén a vevőt többféle jog is megilleti, melyek között meghatározott szabályok alapján választhat. Ezek a választható jogok a kijavítás, a csere, az árleszállítás, a vevő általi javítás vagy javíttatás és végül az elállás. A kellékszavatossági jog mindenkit megillethet, független attól, hogy valaki magánszemélyként vagy cégként vásárol-e.

Külön termékszavatosság az új Polgári Törvénykönyv életbe lépése óta, vagyis 2014. március 15-től illeti meg a fogyasztókat. A termék hibája esetén a fogyasztó felé nem csak az eladó tartozik szavatossággal, de a termék gyártója is. A termékszavatosság tulajdonképpen a gyártói szavatosságot jelenti.

A termékszavatosság csak ingó dolog esetén áll fenn. Ha tehát a megvásárolt lakás hibája miatt szeretnél fellépni az eladóval szemben, a termékszavatosság szintén nem járható út. A termékszavatosság lényege, hogy a fogyasztóként, vagyis magánszemélyként és nem üzleti tevékenység keretében megvásárolt termék hibája miatt lehetőség van közvetlenül a termék gyártójával szemben is szavatossági igénnyel élni. Gyártónak minősül a termék forgalmazója is. Ez ma már lényeges lehet, hiszen nagyon sok mindent külföldön gyártanak. Azzal pedig nem lennénk kisegítve, ha a hiba miatt egy külföldön lévő céggel szemben lehetne csak fellépni. Éppen ezért a termékszavatosság keretében a termék forgalmazója is felelősséggel tartozik.

Hibás teljesítésről akkor beszélhetünk, ha a termék vagy szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.Nem beszélhetünk hibás teljesítésről, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A kellékszavatosság és termékszavatosság közötti lényeges különbségek, hogy a termékszavatosság csak a fogyasztókat illeti meg, míg a kellékszavatossággal minden vevő élhet. Továbbá a termékszavatosság csak ingó dolog eladása esetén meglévő hibánál áll fenn. A kellékszavatosságnál ilyen megkötés nincs. Az is eltérő, hogy milyen igénnyel léphetünk fel. Termékszavatosság esetén csak kijavítás vagy csere kérhető. Kellékszavatosságnál a jogszabályban előírtak figyelembevételével lehetőség van még árleszállításra, a javítási költség megtérítésére vagy akár elállásra is.