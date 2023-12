Mint írták bevezetésként dr. Kővágó Levente a Tudományos Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a rendezvényt, majd felkérte dr. Parrag József belgyógyászati osztály vezető főorvosát, hogy tartsa meg előadását.

A diabetológus főorvos „Diabetológiai kaleidoszkóp” című előadását azzal kezdte, hogy az elmúlt évtizedben az orvostudomány többi területével együtt a cukorbetegek és cukorbetegség kezelése is nagyon nagy fejlődésen, modernizáláson ment keresztül. Szükség is volt erre, mert Magyarországon 850 000 a dokumentált betegek száma. A betegek közel fele nem tud a betegségéről, ezért elhúzódik akár 5-7 év is lehet a betegség felismerése. Kórházunkban a tavalyi évben a kezelt betegek több, mint 16 százalékánál szerepelt fő, vagy kisérő diagnozisként a diabetes mellitus, ami nagyon nagy arányszám.

A cukorbetegség kezelése a beteg együttműködése nélkül nem valósulhat meg, ennek az alapja a betegség beismerését követően, a gyógyszerelés mellett, az életmód és étkezés megváltoztatásával, fizikai aktivitás beépítésével kezdődik. Főorvos úr hangsúlyozta, hogy a kezelés egy olyan sokismeretes egyenlet, melyben a beteg, az orvos, a dietetikusok és a szakasszisztensek, szakápolók együttes összehangolt munkája hozhat csak kedvező eredményt. A cukorbetegség lehet kísérő betegségek szövődményé, de maga a kezeletlen diabétesz is okozhat kellemetlen olykor életveszélyes szövődményeket. Kulturális ismeretek szokások, életkor, egyéb betegségek miatti eltérő ellátási igény, illetve anyagi lehetőségek is befolyásolják azt, hogy a beteg minőségi életet élhessen még a megfelelően kezelt cukorbetegségével.

Számos munkatársunk követte figyelemmel a rendkívül érdekes és elgondolkodtató előadást, melyek végén sor került a hallgatóságban felmerült kérdések megválaszolására, megvitatására. Egy dologban egyetértettek, hogy a stressz, a mozgáshiányos életvitel és a nem jó időben nem megfelelő mennyiségű kalóriabevitel hozzájárul a diabétesz kialakulásában és ezeken való drasztikus változtatás a kezelés alapja.