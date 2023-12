Fotó: Laczkó Izabella

Örökségünk: gyökerek és hagyományok címmel nyílt kiállítás kedden a Munkásművelődési Központ aulájában. A tárlat dr. Gubánné Pintér Annamária által készített csuhébabákból állt össze, aki immáron 27 külföldön élő magyar közösségnek továbbítja a hazai hagyományokat. A keddi megnyitón a Móricz Zsigmond Általános Iskola harmadik évfolyamos diákjai a kiállítás témájához remekül passzoló népdalcsokorral kedveskedtek a megjelenteknek. Műsorukat Farkas Lajos megnyitóbeszéde követte. Az Intercisa Múzeum igazgatója elmondta, nem csak a csuhébaba készítés, de a kukorica maga is fontos szerepet töltött be a magyar parasztság életében. Az Amerikából honosított növénnyel kapcsolatos tevékenységek, mint például a kukoricafosztás meghatározó társadalmi eseménynek számított, a (főleg karácsony tájékán) népszerű csuhézás pedig kultúránk elválaszthatatlan, szerves részévé vált.

A megnyitóbeszédet követően a kiállító maga is mesélt tevékenységeiről, és a csuhéfigurákról. Elmondta, már 15 éve nyugdíjba vonult és maga mögött hagyta óvónői pályát, azonban azóta is megállás nélkül gyerekekkel, méghozzá különböző országokban élő, magyar származású fiatalok tanításával foglalkozik. Megjegyezte, a csuhébabák a foglalkozásokon, a gyerekeknek mesélt népmeséknél töltöttek be egyfajta vizuális kísérő szerepet, emellett a figurákból már több országban kiállítás is nyílt, 64 kompozícióból álló tárlata pedig jelenleg San Diego-ban van. Csuhébabáiból nyílt kiállítását a dunaújvárosi közönség azonban először csodálhatja meg.

A megnyitó után a jelenlévők érdeklődve járták végig az az MMK aulájában prezentált kreációkat, amik nem csak csuhé, hanem fa, szalma, taplógomba és magok felhasználásával készültek. A kompozíciók mellett kifüggesztett leírások pedig a babák által végzett egyes tevékenységekről árulkodnak.