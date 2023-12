A petőfisek közössége rendszeresen szervez valamilyen jótékonysági akciót karácsony alkalmával. Mint arról az intézmény beszámolt, idén a Mátrix Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Segíts te is egy csokival!” elnevezésű felhíváshoz csatlakoztak. Az alapítvány mesedoktorai, bohócdoktorai és önkéntesei többek közt csokoládét osztanak a kórházak gyermekosztályain fekvő gyermekeknek a vizitek alkalmával, de nélkülöző családokat is támogatnak. Ennek tükrében csokikat gyűjtöttek a Petőfi fiataljai. Az egyhetes akció során összesen 24,35 kg táblás csokoládét gyűjtött össze, amit gondosan be is csomagoltak, s hozzá kedves üzeneteket, rajzokat is készítettek. Ebbe a szeretetcsomagba még néhány doboz bonbon, különleges nápolyi és némi írószer is került. A petőfisek adománycsomagját december 18-án adták postára, segítve ezzel a mesedoktorok alapítványának fontos gyermek- és családvédelmi tevékenységét.

Fotó: Az iskola Fb-oldala