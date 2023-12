A gyerekkönyvtár két nagyszerű szakembertől kértem ezúttal is segítséget, akik örömmel támogatták ötletünk és azonnal használható tippeket adtak a gyerekeknek szánt karácsonyi könyvajándék vásárlásához. Nem kell régi vágásúnak lennünk ahhoz, hogy azt képzeljük, hogy a könyvnél kevesebb jobb karácsonyi ajándék létezik. Egy jól kiválasztott könyvet kicsomagolva pedig a gyerekek sem fognak elégedetlenkedni. A József Attila Könyvtárban a gyerekkönyvek mindentudóitól kértünk tanácsot, hogy milyen könyvek kerüljenek a legkisebbeknek a karácsonyfa alá. Törökné Antal Mária és Pokornyi Orsolya gyermekkönyvtárosok minden korosztály igényeire figyeltek, számon tartva a könyvesboltok elérhető kínálatát is.

Bölcsődés, óvodás korosztály

A legkisebbeknek, a bölcsis és ovis korosztálynak kedves ajándék lehet Kate Westerlundtól az Állatok karácsonya. A történet karácsony este kezdődik. Karácsony este volt, de az erdőben állatoknak ebben az évben nem volt túl sok ünnepelni valója. Az erdőlakók nem találtak elég élelmet, és a kis szarvas nagyon aggódott, hogy mihez kezdenek majd karácsonykor, ezért egy csillaghoz fordult segítségért. Másnap azonban csengettyűk szavát hallotta a távolból. A könyv bájos története mellett szép illusztrációja miatt is elbűvölő ajándék lehet.

Csak úgy mint Rotraut Susanne Berner Téli böngésző című kiadványa, amely varázslatos sétára invitálja a gyerekeket. Nagyon részletes, színes, nagy alakú kiadvány, amely nagyon hasznos lehet a szókincs fejlesztésére is.

Pásztohy Panka, az egyik legnépszerűbb magyar gyerekkönyv-illusztrátor, aki íróként is alkot. A Pitypang és Diótörő című könyv a népszerű sorozat karácsonyi kivitele. A történetben Lili és Lotti nagyon várják az estét, de az idő most sokkal lassabban telik, mint máskor. Szerencsére anya tud egy jó mesét, így miközben sül a beigli megelevenedik Diótörő herceg története is.

Szintén még ennek a korosztálynak lehet jó választás a karácsonyfa alá a kedves rajzokkal illusztrált Szép álmokat – altatós versikék kiadvány. Ez a mesés kis könyvecske még a legkisebbeknek is segít hamar álomba merülni.