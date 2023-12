A szervezők képviseletében Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője ismertette a kategóriák tíz-tíz jelöltjét. Ezek alapján a sportújságírók megválasztják az év legjobbjait öt kategóriában: év férfi és női sportolója, az év edzője, az év csapata egyéni és hagyományos sportágakban. Az első körös voksolás december 28-án, 11 óráig tart, akkor jelentik be szintén az M4 Sporton, hogy kik kerültek be kategóriánként az első háromba.

A szűkített lista alapján már felkért szakemberek döntenek a nyertesről, akiknek személyét a január 8-i, Operaházban rendezett gálán jelentik be.

Szöllősi György emlékeztetett rá: az utóbbi években egyre több sportújságíró vesz részt a voksoláson, az MSÚSZ célja pedig az, hogy az idén is 400 felett legyen a szavazók száma. Hozzátette, hogy most először az egyéni kategóriák mind a 10 jelöltjét meghívják majd a gálára, amelyre díszvendégeket is várnak, köztük Javier Sotomayor kubai olimpiai és többszörös világbajnok, világcsúcstartó magasugrót.

A női egyéni kategóriában, ahogyan az előző évben is, az egyik jelölt a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület tornásza, Kovács Zsófia. A kiváló sportoló a 2022-es kiírásban bejutott az első háromba, végül Kozák Luca mögött a második helyen végzett. A háromszoros kontinensbajnok Kovács az idei Eb-n a magyar torna első érmét, egy bronzot szerzett gerendán, ezen felül egyéni összetettben pedig második lett.

Ezúttal az alábbi „riválisai” lesznek kategóriájában: Csipes Tamara (kajakozó, K–1 500 vb-harmadik), Elekes Enikő (szumós világbajnok, birkózásban U20-as világ- és Európa-bajnok), Érdi Mária (vitorlázó, világbajnok olimpiai kategóriában), Kiss Virág (kosárlabdázó, az Eb-4. csapat legjobbja), Korok Fatima (mélymerülő, a szabadtüdős merülés világrekordere), Krizsán Xénia (hétpróbázó, világbajnoki negyedik, Márton Luána (tekvandós, az egyik olimpiai szám, az 57 kg világbajnoka), Pigniczki Fanni (ritmikus gimnasztikázó, vb-harmadik), Vas Kata Blanka (kerékpáros, szakaszgyőztes a női Giro d’Italián, U23-as világbajnok).

Az MSÚSZ negyedszer díjazza az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén december 28-ig.

Az év sportpillanatai (jelöltek):

Emily Bölk győztes gólja az utolsó pillanatban a Ferencváros-Esbjerg kézilabda BL-elődöntőn.

Vogel Soma „aranyat érő” utolsó ötösvédése a Magyarország-Görögország vízilabda-világbajnoki döntőn.

Sallai Roland bombagólja a Szerbia elleni, budapesti labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn.

Vas Kata Blanka szakaszgyőztes sprintje a női kerékpáros Giro d'Italián.

Szoboszlai Dominik szólógólja a Magyarország-Montenegró labdarúgó Eb-selejtezőn.

Muszukajev Iszmail szabadfogású birkózó utolsó négypontos nagyívű akciója a világbajnoki döntőben.

Világbajnoki arannyal a dobogón a férfi kardcsapat.

Aleksandar Pesic utolsó pillanatban elért győztes gólja a Ferencváros Cukaricki elleni labdarúgó Európai Konferencia-liga-mérkőzésén.

Dubei Debóra győztes duplája Csehország ellen, a női kosárlabda Eb-n.

Kákosy Olívia parakarate világbajnoki aranyérmet kap Budapesten.

A jelöltek, férfiak:

Halász Bence (atlétika), Hanga Ádám (kosárlabda), Koch Máté (vívás), Kós Hubert (úszás), Losonczi Dávid (birkózás), Marozsán Fábián (tenisz), Muszukajev Iszmail (birkózás), Pekler Zalán (sportlövészet), Szoboszlai Dominik (labdarúgás), Zalánki Gergő (vízilabda).

Az év csapata (egyéni sportágak csapatversenye):

Férfi kajak kettes, 500 m (Kopasz Bálint, Nádas Bence). Férfi kajak, négyes, 500 m (Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Kuli István, Tótka Sándor). Férfi kardválogatott (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron). Férfi párbajtőr-válogatott (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely). Férfi légpuskacsapat (Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma). Kettesfogathajtó-válogatott (Hölle Martin, Osztertág Kristóf, ifj. Fekete György). Női kardválogatott (Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca). Vegyes légpuskacsapat (Mészáros Eszter, Pekler Zalán). Vegyes nyílt vízi úszóváltó (Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid). Vitorlázó-válogatott (Berecz Zsombor, Adorján Csaba, Bakóczy Róbert, Goszleth Marcell, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Lillik Ákos, Majthényi Szabolcs, Németh Áron, Németh Domonkos, Takácsy Levente, Tomai Balázs, Varjas Sándor).

Az év csapata (hagyományos csapatok):

Ferencváros, férfi labdarúgócsapat, Ferencváros, női kézilabdacsapat, férfi kézilabda-válogatott, férfi labdarúgó-válogatott, férfi strandkézilabda-válogatott, férfi vízilabda-válogatott, Győri Audi ETO KC, női kézilabdacsapat, női kosárlabda-válogatott, UVSE, női vízilabdacsapat, Vasas, férfi vízilabdacsapat.

Edzők:

Boczkó Gábor, a vívóválogatott szövetségi kapitánya, Koch Máté edzője.

Decsi András, a férfi kardválogatott vezetőedzője.

Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdacsapatának korábbi vezetőedzője.

Gárdos Gábor, a női kardválogatott vezetőedzője.

Módos Péter, a kötöttfogású birkózó-válogatott szövetségi kapitánya.

Németh Zsolt, Halász Bence kalapácsvető edzője.

Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Szalma László, Ekler Luca paraatléta edzője.

Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek.