A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. Idén rekordszámú 64 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére. Az eredményeket kedden tették közzé, a voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portisch Lajos sakknagymester, aki 23-szor lett első 1964 és 1994 között.

Az idei győztesek közül ezúttal – a tavalyi kettővel szemben – már három dunaújvárosi sportoló mondhatja el magáról, hogy 2023 legjobbja lett.

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület részéről a női szertornászok kategóriájában 2022 után idén is Kovács Zsófia nyert, aki összességében immár hetedszer bizonyult a legjobbnak. Hozzá csatlakozott a DFVE vízilabdázója, Garda Krisztina, ő először részesült ebben az elismerésben.

Garda Krisztina csapatában és a válogatottban is kulcsember

Utóbbi sportoló immáron tíz éve erősíti a dunaújvárosi klubot, amellyel számos nagy sikert ért el. Ebben a szezonban is csapata kulcsembere, a bajnokságban eddig hét meccsen huszonkét gólt dobott a huszonkilenc éves játékos, amivel az összesített rangsor harmadik helyén áll úgy, hogy előtte Gurisatti (25) és Petik (26) egy meccsel többet játszott. A büntetőknél kíméletlen, eddig összesen egyet hibázott csak, tizenöt találatával toronymagasan vezeti ezt a statisztikát Ezen felül a Magyar Kupában is vágott még tíz találatot.

A Bajnokok Ligájában még hatékonyabban szomorítja az ellenfél kapusait, a csoportkörben négy meccsen húsz gólt vágott, háromszor csapata legeredményesebbjeként. A francia Mulhouse-nak kilencszer (!) köszönt be az összesen tizenhatig jutó DFVE-ből. A válogatottban szintén meghatározó játékos, eddig 102 alkalommal húzhatta fel a címeres sapkát.

Klubja így köszöntötte Garda Krisztinát

Fotó: DFVE

Kovács Zsófia az utóbbi években uralja a szavazást

Kovács Zsófia háromszoros Európa-bajnokunk az idei kontinenstornán a magyar torna első érmét, egy bronzot szerzett gerendán. egyéni összetettben pedig második lett. Zsófia egyébként uralja a szavazást az elmúlt években, hiszen 2016 óta egy kivétellel – 2018 – mindig ő lett a szövetségnél az év legjobbja, most hetedszer, amivel vezeti a női szakág ezen rangsorát.

Amennyiben a férfiakkal együtt nézzük az összesítést, akkor Berki Krisztián tíz elsőséggel az abszolút első, Magyar Zoltán nyolccal a második, Zsófia pedig Csollány Szilveszterrel együtt már a harmadik. Idei sikerével Guczoghy Györgyöt hagyta le.

A szeptember végén kezdődött világbajnokságon nem tudott részt venni, ugyanis az utolsó dunaújvárosi edzésén edzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. Megműtötték, gőzerővel dolgozik a rehabilitáción és a visszatérésén, hogy harcba szállhasson a hazai válogatón a még szabad olimpiai kvótáért.

Motoros vízisport kategóriában a dunaújvárosi Strathu-Teo Kft. Egyesület versenyzője, Horváth Attila lett a legjobb.

Ami pedig a többi elsőt illeti, kiemelkedik még a mezőnyből a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter 20. elsőségével, míg a vitorlázó Érdi Mária 11. alkalommal, a sífutó Kónya Ádám és a bridzsező Fischer Brigitta tizedszer, a gyorsasági görkorcsolyázó Gardi Dominika, valamint a versenytáncos Andrea Silvestri és partnere, Váradi Martina egyformán kilencedszer, a rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra pedig nyolcadik alkalommal bizonyult a legjobbnak.

Az élete első felnőtt világbajnokságán aranyérmes, tekvondós Márton Luana, a szintén világbajnok birkózók, Losonczi Dávid és Muszukajev Iszmail, az egyéniben világbajnok párbajtőröző Koch Máté, valamint a hazai vb-n ezüstérmes karatés, Hárspataki Gábor, illetve Magyarország legnagyobb sporteseményén, az atlétikai vb-n kalapácsvetésben bronzérmes Halász Bence ugyancsak megtalálható a listán. A krakkói központú Európa Játékokon aranyérmes sportlövő Pekler Zalán, továbbá az ugyanott győztes teqballos Katz Balázs és Janicsek Zsanett szintén az élen végzett sportágában. Labdarúgásban a Liverpool magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik érdemelte ki ismét az év legjobbja címet.

A legeredményesebb hazai klubok közül a Ferencváros és az MTK egyaránt hat, az Újpest, a Budapesti Honvéd és a Vasas három elsőséget mondhat magáénak.