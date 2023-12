A havazással jelentősen megnőtt a közlekedés kockázata. Egyrészt elszoktunk már ezektől a zord körülményektől, másrészt akadnak már olyan söfőrök is, akik az elmúlt években szereztek jogosítványt, így módjuk sem volt még havas körülmények között autózni. De vannak, akik az enyhe telekre hivatkozva már nem cserélik le a nyárigumit télire, és valljuk be, ha nincs meg a kellő rutin, hamar kicsúszik a kezünkből az irányítás. Elég egy aprócska vezetéstechnikai hiba, és már meg is van a baj. A mellékelt videót okulásul tesszük közzé, hogy mindenki láthassa, néha milyen aprócska hiba elég, és már komoly bajban lehetünk. A szerda késő este, Mezőfalva belterületén történt baleset szerencsésen végződött, nem járt személyi sérüléssel, csak egy komoly ilyedtséggel, és egy csomó kellemetlenséggel, költséggel. De nem szerettünk volna a sofőr helyében lenni. A tanulság az, hogy komolyan kell venni a figyelmeztetéseket, a tanácsokat, és ilyen körülmények között csak a megfelelően felkészített autóval, és kellő rutinnal szabad elindulni egyáltalán.