A téli körülmények között is szép Vár udvaron berendezett vásári helyszín jól egészítette ki az ünnepi műsor varázsát. A vendégek szinte észrevétlenül, de a kezdésre mégiscsak elfoglalták a helyüket a fagyos nézőtéren. A fázós este azonban hála az ismét egészen kiváló műsornak, majd az azt követő vendéglátásnak, kellemesen viselhetővé szelídült.

Fotó: Balogh Tamás

A programot Fafkáné Simon Ildikó a szervező intézmény, a helyi Művelődési Központ munkatársa így foglalta össze.

– Szeretnénk köszönetet mondani a Burgundia Pincesor Egyesületnek, hogy megédesítették az esténket a finom teájukkal és a forralt borukkal, illetve a Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Csoportjának, akiknek a zsíros kenyerekkel látták vendégül az ideérkezőket. A játszóházunkban a „Levendula” művészeti iskola vezetője Farkas Huszka Rózsa és tanára, Szabó Ágnes fogadták a gyermekeket. A köszönetnél meg kell említenünk a közmunkásokat, akik Jákli Mihály vezetésével tették járhatóvá az ünnepségünk helyszínét.

A színpadra először az Annamatia és a Bölcskei nőikar Kun Erika vezetésével a karácsonyi és adventi dalokból összeállított műsorukkal lépett fel. Ez után Vizi János református lelkész adventi gondolatait, és áldását hallhatta a közönség.

A műsort a „Levendula” Alapfokú Művészeti Iskola Szajkó csoportja folytatta, akik Czuppon Péter tanítványai. Ezután Appelshoffer János és az Ördögszekér Táncegyesület karácsonyi műsorát láthattuk. A nagy sikerű színpadi estét a Béres Barbara által irányított Löfan mazsorett csoportja zárta. Ők a közönség nagy örömére a legapróbb növendékeiket is a színpadra hívták.

Adventi különlegességek

Mi ez a sárga anyag az üvegben?

– Homoktövis velő van bennük! Van egy családi gazdaságunk Dunaföldváron, s rajta ebből a növényből négy hektárnyi ültetvényünk. A férjemmel és az öcsémmel foglalkozunk vele. Ez egy Ázsiából származó bokros növény, két-három méteres magasságúra és a talajszinten is kb. olyan átmérőjűre nő meg. A termése ősszel érik be. Metszéssel kell szüretelni, amit egy hűtőházban le kell fagyasztani. Majd egy kezelés után kapjuk meg a tiszta bogyót, amiből különböző termékek készíthetők - válaszolta kérdésünkre Rollné Jákli Zsuzsanna. Majd hozzátette: van száz százalékos homoktövis velőnk, ami a kipréselt bogyók levét tartalmazza. Adalékanyagok nélküli, száz százalékos természetes készítmény. A C-vitamin tartalma nyolcszorosa a citroménak, ezért az egészségvédő hatása kimagasló. Napi fogyasztásra ivóléként is kiváló. Ezen kívül homoktövisből készült natúr és fahéjjal ízesített lekvárjaink is vannak. Mellette a kipréselt bogyókból visszamaradt héjat és magot szárítjuk és daráljuk. Ezt a maghéj-őrleményünket joghurtba keverve ajánljuk. Sőt, a gyermekek részére mézzel és zselatinnal szoktam „gumicukrot” is készíteni, mert úgy ezt a savanykás ízt jobban elfogadják.

Fotó: Balogh Tamás

Elvarázsolták a közönséget

Ahogy azt egyébként a fellépésein minden alkalommal megteszi az Annamatia és a Bölcskei nőikar. Ezúttal fülbemászó, szívet melengető az adventet erősítő dalokat énekeltek. Vezetőjükkel, Kun Erikával beszélgettünk. – Ennek az időszaknak megfelelő népdal-feldolgozásokat adtunk elő. Egy belsőutazásra hívtuk a közönséget, hogy elcsendesedhessünk, és úgy várjuk együtt az Úr megérkezését.

Legalább ezekben a hetekben képesek vagyunk rá?

– Mindenképpen. A magyar népzene repetitív. (az azonos motívumot kevés változtatással ismételő – a szerk.). Tehát nagyon sok vers van, és ezeket az egyszerű dallamokat akár nyolcszor-tízszer is elénekeljük. Alkalomadtán ez megnyugtat bennünket, és ezért azt gondolom, hogy nem véletlenül alakult így a népzenénk. Hallva és együtt énekelve ezeket a dalokat megtörténhet a varázsuk, megkapjuk a lelki békénket!

Fotó: Balogh Tamás

Mindenkit jó szívvel kínáltak

A Burgundia Pincesor Egyesület kiváló vendéglátóként látta el a hozzájuk érkezőket forralt borral, teával és hagymás zsíros kenyérrel is. Vecsei Pál a szervezet elnöke emelkedett hangulatban élte meg ezt az élményt. – Azt gondolom, hogy a szívünket-lelkünket kitettük, A tagságunk összedobta az alapanyagot. Majdnem száz liter bor és három ötven literes edény tea fogyott el. Sok kedves elismerést mondtak nekünk, amit nagyon köszönünk a bennünket fölkeresőknek.

Most sem kellett érte fizetni!

– Ez nem csak a miénk, hanem a többi dunaföldvári civil szervezetnek is a sajátossága. Az önkormányzattól sok támogatást kapunk és most a magunk módján, mi is hozzájárultunk ennek a városi rendezvénynek a sikeréhez. Nehéz időszakban élünk és ilyenkor a kis segítségek, a gesztusok is sokat jelenthetnek. Mi most ezt gyakoroltuk és, ha ezért valaki jelképesen meg akart volna ölelni bennünket, vagy a kezét nyújtotta, azt mi is barátsággal fogadtuk, kitártuk a szívünket és viszonoztuk a számára.