Az esemény célja a „Jót, szívből, Dunaújvárosért” akciócsoport karácsonyi készülődésének és a kedvezményezettjeinek bemutatása volt. Ez a lelkes csapat az idén a Fogyatékosok Ápoló-gondozó otthonában élő harmincnyolc gondozott ünnepét szeretné felejthetetlenné tenni. A támogatók segítségével valamennyien megtalálhatják a saját ajándékukat a karácsonyfa alatt. A nemes cselekedethez még mindig lehet csatlakozni.

Nehéz volt megszólalniuk, pedig örömmel tették

- Most először jártam ezen a helyszínen, mégis olyan érzés fogott el, hogy én már itt voltam. Az ott található kellékek és dekorációk, a bent élők barátsága, ahogy megölelve köszöntöttek bennünket, megerősítette a hely elnevezését: az nem egy szállás, hanem egy valóságos otthon a számukra. Két hónappal ezelőtt jártunk Kecskés Rózsánál, hogy segítsen nekünk, mondja el, hogy mire lenne szükségük. Első körben azt akartuk, hogy a bentlakó harmincnyolc embertársunknak legyen szebb a Karácsonya. Személyes ajándékokon kívül nem kevés olyan dolgot soroltak föl, amire a közösségnek lenne szüksége. Ezek közé speciális ágy, kerekes székes mérleg, hűtőszekrény is került. Örömmel jelenthetem, hogy minden kívánságukat tudtuk teljesíteni! - mondta Petrás Gábor az akciócsoport vezetője.

Fotó: Balogh Tamás

Ez a városlakók, a közösségek és a vállalkozók érdeme!

- Kedd estig kilencvenegyen szerepeltek az adományozók listáján, amit az ünnepig nyitva hagytunk, hogy más is csatlakozhasson hozzá. Higgyék el, nagyon jó helyre kerülnek a felajánlásaik. Addig az időpontig két milliónál jártunk, ami egy nagyszerű eredmény. Amikor megkerestek, hogy mit vásároljanak azt mondtam, hogy olyan dolgokat, amit maguknak is megvennének. Újakat, de nem drágákat kértünk, és nem olyan jó szívvel megőrzött holmikat, amik már régóta elfeledve találhatók a lakásainkban.

Ismét sikerült egy szintet lépnünk fölfelé

Tóth Imre az akciócsoport tagja is látott már nehéz sorsokat. - Eddig más megoldásokat választottunk így karácsony táján arra, hogy a rászorulókon segíthessünk. A Jószolgálati Otthonnal és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal dolgoztunk együtt, ők tudták megmondani, hogy kiknek kell igazán segítenünk. Ki kell mondani: a mélyszegénységben élőkre gondolok, akiknél a karácsonyhoz tartozó fogalmak teljesen ismeretlenek. Adventi Focikupákat is rendeztünk jótékonysági céllal. A szakemberek kiválasztották nekünk az öt legszegényebb családot, akiket nagyon komoly, teljes körű ajándékcsomaggal leptünk meg, Benne a fenyőfától, az ínyencfalatokon át a személyes holmikig minden megtalálható volt, amit a lakásukban adtuk át a részükre. Az idei évben a Fogyatékosok Ápoló-gondozó otthonának mind a harmincnyolc lakójáról és magáról az intézményről is gondoskodtunk a lehetőségeink mértékével.

Fotó: Balogh Tamás

Emeljük ki, hogy a városlakók segítségével!

- Szerencsére bármerre mentem, és megemlítettem az ajándékozási lehetőséget, jólelkű, adakozó emberekre találtam - tette hozzá Tóth Imre.

A tájékoztató célja az volt, hogy mindenki láthassa, hogy mekkora összefogással, milyen jelentős értékben valósítottuk meg a tervünket. Az ott dolgozók most tudták meg, hogy mikor és mekkora rendezvényt fogunk náluk lebonyolítani. A közéletben pedig most még jobban tudatosulhat, hogy az adománygyűjtésünkkel, amihez folyamatosan lehet csatlakozni, milyen jelentős segítséget tudunk velük közösen nyújtani.

Szinte nem jutok szóhoz, mert itt olyan csoda történt

Kecskés Rózsa a Jószolgálati Otthon Közalapítvány igazgatója elmondta: - A mi életünkben még nem volt ehhez hasonló, hogy ennyi fontos dolgot egy év alatt megkaptunk volna a szűkös és a még szűkösebb anyagi helyzetünkben. nagyon szépen köszönjük.

Csepelyi Anna a Gondozóház vezetője így vélekedett: - Döbbenet volt, amikor írtuk a kívánságaink listáját. Folyamatosan néztünk egymásra, hogy nem lesz ez sok? Úgy voltunk vele, hogy, ha ebből csak egy-két dolog is megvalósul, az nekünk már maga a csoda lesz. Ebben a nehéz helyzetben is megpróbálunk egy jó színvonalat tartani, de az nagyon nehéz. Legtöbbször csak a külső segítséggel tudunk valamit tenni. Élményekben, szeretetben, tárgyi dolgokban, felszerelésekben, csak az van, amit a külső segítők, ti magatok adtok nekünk. Minden nap azért küzdünk, hogy mindenük meglegyen. Nagyon kemény, nehéz és alázattal végzett munka a miénk és az adományokkal abban is segítettetek nekünk. Ez most nekünk is egy igazi karácsonyunk lesz! Nagyon köszönöm mindenkinek!