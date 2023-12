Dunaföldváron a vár udvarát a hagyományoknak megfelelően berendezték, a vendéglátók és a kereskedők is felkészültek. A látogatók nagyobb része viszont némi izgalmat keltett bennük, hiszen nagy pontossággal a színpadi produkció kezdésére érkeztek. Utána viszont ragyogó közönséggé változtak.

Fotó: Balogh Tamás

A rendezvény szakrális személyisége Szabó Oszkár, Dunaföldvár plébánosa volt. Ezúttal is egy szép dallal, közös imádsággal, áldással és az első gyertya meggyújtásával tette ünneppé az estét. A programot Horváth Zsolt polgármester baráti hangulatú beszédével nyitotta meg.

Alsósok a dunaföldvári színpadon

Fotó: Balogh Tamás

Őt az Eszterlánc Óvoda óvónőinek remek kórusa követte. Mindez egy jó bemelegítés volt a Beszédes József Általános Iskola alsó és felső tagozatosainak parádés műsorához.

Felsősök a dunaföldvári színpadon

Fotó: Balogh Tamás

A program szervezője, Pataki Dezső, a Művelődési Központ igazgatója a kollégáival együtt, ezúttal is kiemelkedően teljesítettek. Tőle ezt hallottuk:

Pataki Dezső

Fotó: Balogh Tamás

– Nagyon szeretjük ezt a helyszínt, ezért szívesen hozunk létre itt eseményeket. Sokat lobbiztunk azért, hogy felkerüljön ide az adventi program. Varázslatossá vált és gondolom, ma már mindenki örül neki, hogy ide került. Lassan kezdjük kinőni, mert mára már egyre több árus szeretne ide kitelepülni, de még nem látjuk, hogy jövőre hová tudnánk a legpraktikusabban elhelyezni őket.

A mai műsorral is nagyon meg voltam elégedve. Évek óta ez a koncepciónk, hogy elsősorban helyi előadóknak adunk lehetőséget a szereplésre. Jó látni az örömteli, sikeres találkozásukat a közönséggel.

Kertbarátok

Fotó: Balogh Tamás

Az est vendéglátói a Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete lelkes tagjai voltak. Lipták Tamás elnök elmondta lapunknak a következőket:

– Advent első vasárnapján a hit napját üljük. Azt gondolom, hogy amit ma este mi, majd a következőkön a többi civil egyesület fog produkálni, az azt a hitet jelképezi, hogy van értelme tenni ezért a városért és ezen a módon egymásért is. Akik itt összefognak és tevékenykednek, azok a szívüket-lelküket kiteszik és szeretettel kínálják a szokásos zsíros kenyeret lila hagymával és a meleg teát, valamint a forralt borokat.

Vendégvárás, baloldalon Berg Lászlóné Marika

Fotó: Balogh Tamás

A daruszentmiklósiak egy kellemes, jól fűtött helyszínen, a faluházban fogadták az ünneplő közönséget. A műsort a Benedek Elek Tagiskola diákjai adták Németh Mónika és Hudák-Gyurkó Szilvia tanítónők vezetésével. Az esemény házigazdája Berg Lászlóné Marika, a helyi Falulánc Egyesület vezetője volt:

– Nagyon örülök, mert telt házunk volt ezen az eseményen és szép műsort kaptunk az iskolásoktól. A mai alkalomra hatan készültünk házigazdaként. Szerény vendégséget tartottunk, hiszen erre volt lehetőségünk. A süteményeket és a pogácsákat saját magunk készítettük el otthon és jó szívvel hoztunk az asztalra. A gyermekek előadása után sem széledtünk egyből szét, hanem elbeszélgettünk egymással, amitől tovább erősödött ez a szép ünnepi hangulat. Jövő héten pedig visszavárjuk őket az óvódásokkal közösen.

Fotó: Balogh Tamás

Előszálláson az Ifjúsági Egyesület tagjai a falu karácsonyfájának feldíszítésére szombat délutánra várták az ügyes kezű segítőket. (Miközben megbízhatóan, szünet nélkül szakadt az eső…) A résztvevők nyilván voltak már boldogabbak is, de elvégezték, amit vállaltak. Hogy közben épült egy sátor is, ami menedéket adott annak, aki egy kis finom adventi süteménnyel, vagy egy forró itallal akarta őrizni a formáját? Ez náluk már egy természetes dolognak számít!

Fotó: Balogh Tamás

Kanik Péter, a programokat szervező egyesületük elnöke ezt nyilatkozta:

– Nagyon büszkék vagyunk az itt élő emberekre, mert a rossz idő dacára is eljöttek a szombati munkára, amit elvégeztük és a vasárnapi rendezvényünkre is több mint száznegyvenen regisztrálták magukat a helyszínen. A futás és a találkozás a Mikulással pedig „a hab a tortán”!

Fotó: Balogh Tamás

Vasárnap délelőtt különleges ceremóniát láthattunk, hiszen a falu szabadtéri adventi koszorúját sportruházatos fiatalok állták körbe. Az első gyertyát Bognár Márk, az Előszállási Sportegyesület elnöke gyújtotta meg a játékosai koszorújában. Tőle ezt hallottuk:

– Ez az esemény a falu közösségének, a sporttársaimnak és nekem is nagyon fontos volt. Sokan jöttünk össze a mostani közös futásunkra, aminek nagyon örülök. A kemény mag futva, mások biciklivel, de vannak, akik lovas kocsival teszik meg a távot. A lényeg, hogy addig is jókedvűen együtt vagyunk. A játékosainknak nem tettem kötelezővé a részvételt, de erősen ajánlott volt a számukra.

A ceremónia után pedig a falu sportos közössége elindult a hagyományos Mikulás-futásra. A táv fele Nagykarácsonyban volt, ahol a Mikulás az ablakából köszöntötte az érkezőket, és egy kis szaloncukoresővel lepte meg őket. Ezt követően az előszállási delegáció előbb a Sarokház Cukrászda helyi frissítőpontján élvezte a finomságokat, majd elindult vissza a viharos, hűvös szélben a falujába.

Szabó Ferencné

Fotó: Balogh Tamás

Szabó Ferencné, a cukrászda tulajdonosa jó szívvel vendégelte meg a fiatalokat, mint már korábban is számtalanszor, minden rendezvényen.

A Mikulás Előszálláson

Fotó: Balogh Tamás

– Hála istennek tudtunk segíteni, tegnap a szakadó esőben dolgozóknak és ma a futóknak kedveskedtünk. Értelme is volt a részvételünknek, mert mindkét eseményen sokan vettek részt. Nagyon örülök, hogy több év után ez az alkalom is elérkezett, hogy ebben a nagyon szépen felújított házában újra találkozhattunk a Mikulással. Az unokáink még kicsik, de ők is nagyon készültek, ezért megígértük nekik, hogy bármilyen idő is lesz, valamilyen módon biztos, hogy ők is ideutazhatnak. Most aztán nagy a boldogság, mert a többiekkel együtt énekeltek neki, amiért szaloncukrot kaptak személyesen tőle!

Szakadó esőben

Fotó: Balogh Tamás

Nagykarácsonyban a szerény lehetőségeikkel élve a falu templomában gyűltek össze az adventet közösen is ünnepelni szándékozók.

Köszöntők, Scheier Zsolt és Papp László

Fotó: Balogh Tamás

A szentmisén Kristofory Valter plébános mély emberséggel hozta közelebb a hívekhez a karácsonyi ünnepkör és advent első vasárnapjának jelentését. A szertartás után Papp László, a helyi Hagyományőrző Egyesület elnöke ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe Szabó Júlia és Dienes János megkapó gregoriánének-műsorát. Ezt követően valamennyien a templomkertbe vonultak, ahol Scheier Zsolt polgármester ünnepi köszöntője után meggyújtotta az első gyertyát a falu adventi koszorúján.