Ordas István ingatlankereskedőt, műgyűjtőt, Gurisatti Gyulát paralimpikon lövészt, búvár-világbajnokot – akinek minden családtagja kiváló sportoló, Gréta lánya a női vízilabda-válogatott egyik kulcsembere – dr. Mészáros Lajost, országgyűlési képviselőt kérdeztük arról, hogyan készülnek az ünnepre, miként telik majd a szentestéjük, és a karácsony két napja

Ordas István

– Többször előfordult már, hogy karácsonykor elutaztunk a feleségemmel, de most itthon töltjük az ünnepet. Négy gyerek, nyolc unoka jön majd hozzánk. Persze nem egyszerre, hanem felváltva. Szenteste ketten leszünk, de huszonötödikén megindul a jövés-menés. A halászlét vásároljuk, de a töltött káposztát és a sült kacsát mi készítjük. Különösebb programunk nem lesz, rajcsúrozunk, társasozunk. A legkisebb unokám tizenegy, a legnagyobb huszonegy éves. Begyújtunk a kandallóba, jókat beszélgetünk. A két ünnep között is itthon leszünk, kiállításokat tekintünk majd meg. Elmegyünk a Műcsarnokba és a Szépművészeti Múzeumba is.

Gurisatti Gyula

– Nálunk olyan nagy a család, hogy egyszerre egy asztalt körül ülni nem egyszerű dolog. Eddig az volt a szokás, hogy valakinél mindannyian összejöttünk, és együtt ünnepeltünk szenteste. Most mindenki otthon lesz. A két lányom, Gréta és Lilla is haza tud jönni, nálunk lesznek még az apósomék és az édesapám. A fát közösen díszítjük fel, a fiam, Gergő most tizenöt éves, de kétéves kora óta ő rakja fel a fára a csúcsdíszt. Ez nálunk egy rituálé. Karácsony két napján azután meglátogatjuk egymást a testvéreinkkel. A menü halászlével és az apósomék gyümölcslevesével kezdődik. Utána szarvashúst tálalunk fel, a vadat nem rég kaptuk ajándékba, lesz bejgli és pogácsa is. A sportoló gyerekek miatt minden mentes ételt is készítünk.

Dr. Mészáros Lajos

– Szűk családi körben ünnepeljük a karácsonyt. Két nagy gyerekünk van, az egyik Németországban él, ő nem rég volt itthon, vele már megtartottuk a karácsonyt. Nagy evés-ivást nem rendezünk, de halétel mindig van az asztalunkon. Leginkább csak pihenünk. A december nekem nagyon mozgalmas volt. A választókerületemben rengeteg programon kellett részt vennem, az országgyűlésben is sok a feladat az év végén. Ezért a pihenés most számunkra a legfontosabb.