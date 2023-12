– Imádok az emberekkel elbeszélgetni, és akiket idejönni láttál közülük a legtöbben a törzsvásárlóink. Közöttünk megvalósul a régi öregek tanítása: „a méz egy bizalmi termék”. Ilyenkor úgy érzem, hogy ebből a szempontból is beérik a munkánk gyümölcse. Mi azt képviseljük, hogy jó terméket kell adnunk a vásárlóinknak, ők pedig mosolyogva keresnek föl bennünket, tehát biztos, hogy nem érte csalódás őket.

Elég sok időt töltenek itt egy-egy vásárlás alkalmával

– Azt gondolom, hogy a termékeinket nem csak „hozzá kell vágnunk” a vevőinkhez, hanem a tudásunknak megfelelő mértékben igyekezünk az ő tájékozottságukat is növelni, a méz fajták és a hatásosságuk tekintetében. Az is nagyon fontos, hogy a méznek mik a természetes tulajdonságai, például a bekristályosodása. Innét pedig addig nem engedünk el senkit sem, amíg át nem adjuk a számukra ezt a tudásunkat.

Mit tud a méz, hogy még a legszebb ünnepeken is joga van beállni az ajándékok sorába?

– Már az ókorban is hagytak róla emlékeket, és a fáraók mellé is temettek vele megtöltött edényeket, mert tudták róla, hogy milyen értékes élelmiszer. Királyi eleségnek is hívták. Azon túl, hogy édesítő, gyógyszer is. Tehát ezért tökéletes ajándékként, egészséget is tudunk adni. A mai korunkban nagyon fontos, hogy természetes élelmiszereket fogyasszunk.

Hát nincs nekünk bajunk a karácsonyi halászlével, töltött káposztákkal, az isteni sültekkel? Ez meg direkt édes, tehát hizlal!

– Ezek aztán a nekem való tévhitek! A méz nem hizlal és a fogakat sem rontja. Pont ezekért kell idejönni a standunkhoz, hogy ezekről is beszélgessünk. Mivel baktériumölő és fertőtlenítő hatású, ezért ajánlhatjuk a gyermekeknek, mert a fogyasztásuk esetén az történik a szájüregükben és a fogaiknál is.

A hízással kapcsolatosan?

– A méz egy gyorsan felszívódó szénhidrát, ami felélénkíti az anyagcserénket. Például ezért is fogyasztják a sportolók a versenyek előtt. E mellet van egy minimális hashajtó tulajdonsága is, ami abszolút biztosítja, hogy csökkentse a hízékonyságunkat.