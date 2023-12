Amikor a segítőket támogatták

A Pannonia Bio a korábbi évekhez hasonlóan, ismét a támogatóként fordult Dunaföldvár városához a közelmúltban. Akkor találkoztam kedvezményezett szervezetek vezetőivel, Jung Katalinnal a Dunaföldvár Család - és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjével és Kuti Valival a Dunaföldvári Vöröskereszt titkárával.

Jung Katalin a Dunaföldvár Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője (b) és Kuti Vali a Dunaföldvári Vöröskereszt titkára

Fotó: Balogh Tamás

A mindennapi segítség

Kuti Vali két nagyon különleges tevékenységet folytató vállalkozóra hívta föl a figyelmemet:

-Szerencsésnek mondhatom a velük való találkozásunkat, mert nagyon hasznos dolog született belőle. Ők nem reklámozzák a karitatív tevékenységüket, én viszont nemes cselekedetnek tartom, és azt szeretném, ha a mindenki megismerné ezt az arcukat is.

Mi mást is tehetnénk? Segítünk, ha a módunkban áll!

Dávid István a Kele Csárda és az Aranyfácán Étterem tulajdonosa szerint:

-Kölcsönösen kerestük egymást a Valival és megbeszéltük, hogy a rászoruló családoknak fogunk segíteni. Naponta tíz-tizenkettő adag meleg ételt viszünk ki a rászoruló családok közül a kiválasztottaknak. A minőségről azt mondhatom, hogy azt a színvonalat biztosítjuk nekik, amit a többi vendégünknek. Nekünk is az az elvünk, hogy csak olyan ételt adunk valamiken, amit mi is elfogyasztanánk. Ezt a tevékenységet nem karácsonyi ajándéknak szántuk, már jó ideje végezzük, és addig folytatjuk, amíg lesz rá lehetőségünk. A költségeit saját magunk bevállaltuk.

Osman Medina Shigjeqi és a kisfia, aki szintén szeretne segíteni

Fotó: Balogh Tamás

Azért segítek, hogy kevesebb éhező legyen a városban

Osman Medina Shigjeqi az Oszi Pékség szimpatikus fiatal tulajdonosa elmondta:

- Koszovóból származok, ezt a szakmát is ott szereztem meg, aztán amikor Magyarországra érkeztem újból sokat kellett tanulnom, mert az itteni kedvenceket is elakartam készíteni. Így a karácsonyi bejglit és kalácsot is. Nálunk otthon nem mindenki tartja meg ezt az ünnepet, de mi itt örömmel, mert szép dolognak tartom.

Szeretek itt élni, magyar barátaim is vannak, és ezért úgy éreztem, hogy nekem is kell segíteni az itteni embereknek. Találkoztam a Kuti Valival, aki elmondta, hogy sok rászoruló él a városunkban. Könnyű volt dönteni, mert sajnálom őket.

Mindig jószívű ember voltam. Azért segítek, hogy kevesebb éhező legyen a városban. Mindenkinek nem tudok adni, de a Vali tudja, hogy kinek nagyon fontos ez a kis segítség. Családonként egy-egy kenyeret kapnak. Van úgy, hogy egy napon ötnek is jut. Ez az én mindennapi költségem, és szívesen áldozok rá. Addig folytatom, amíg lehetséges.