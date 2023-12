Németh Mónika

Fotó: Balogh Tamás

Az ottani mesemondókat Németh Mónika vezette. - A Daruszentmiklósi Benedek Elek általános iskola büszke tanítónője vagyok. Nagy örömünkre szépen szerepeltek a tanulóink. A mesék valószínűleg a felnőttek számára is íródtak, csak mi már nem nagyon akarjuk őket elolvasni, pláne tanulni belőlük. A mi gyermekeink szerencsére másként állnak ehhez a műfajhoz. Nem csak megtanulják, mint egy mondókát, hanem komolyan véve azt, megértik a mondanivalóját is. A tapasztalataink szerint ez történik, hiszen a célunk is az vele, hogy megértsék a mesék üzenetét. Akik részt vettek a versenyen, egészen biztosan úgy voltak vele, hiszen anélkül nem tudtak volna ilyen szépen szerepelni, és átadni a benne foglaltakat. Népmesékből, vagy ismert szerzők műveiből, tetszőleges témakörből választhattunk. A megkötés abból állt, hogy három percbe férjen bele a mese előadása. Természetesen fejből, de nem feltétlenül teljes szöveg hűen kellett előadni ezeket a történeteket. A gyermekek a saját szófordulataikat és az érzéseiket is belevihették az előadásukba. Egyszóval valóban mesélniük kellett. A feladatuk volt, hogy mulattatóan tegyék azt. El kell ismerni, hogy ebben a felkészülésben nagyon sok munka van. Nem csak a pedagógusok, és a diákok, hanem a velünk együttműködő szülők részéről is, hiszen az iskolai munkarendben erre sajnos nem lett volna elég idő. A finomítások már a pedagógusok dolga volt. Az elért siker tehát egy közös produkcióból született.

Jó élményt adott ez az előadóknak?

- Az elmondásuk szerint feltétlenül. Mi egy kis iskolába tartozunk és ezért viszonylag kevés hasonló eseményre jutunk el. Mivel itt nagyon sok iskola tanulói vettek részt már ez is nagy élményt adott a mi gyermekeinknek. Nagy örömmel indultak neki és az élményük is az volt, amit cserében kaptak.

Volt-e kisebbségi érzésük?

- A felkészülésük során ezt soha nem éreztetjük velük. Úgy érezzük, hogy ők pontosan olyan ügyes, okos és tehetséges gyermekek, mint akik egy nagyobb településről akár egy városból érkeznek egy ilyen megmérettetésre. A kis iskoláknak is vannak csodálatos előnyeik és megpróbáljuk nekik is ezeket a pozitívumokat hangsúlyozni.

Hány fős volt a csapat?

- Tizenkét fővel kezdtük meg a felkészülést, de sajnos a betegségek miatt csak tízen vettek részt a versenyen. Négy elsős, kettő másodikos, egy harmadikos, és három negyedikes tanulóval érkeztünk. Végül nagy vigyorgással és büszkeséggel jöttünk haza.

Fotó: Balogh Tamás

Ez a siker további lendületet adhat nekik!

- Ebben biztos vagyok, hiszen nagyon nagy örömmel mesélték az itthon maradt osztálytársaiknak az élményeiket. Ezért a következő megmérettetésre még nagyobb lendülettel vágnak neki.

A helyezettek:

Az elsősök között 2. helyezést ért el Kovács Bence, a felkészítő tanára Csizmadia Pálné. A másodikosoknál 3.lett Rauf Norbert, a felkészítő tanára Ferenczi Henrietta. A negyedikeseknél Csomós Attila az 1. lett, akit én készítettem föl, és nagyon büszke vagyok rá. A harmadik évfolyamosok felkészítő tanára Hudák-Gyurkó Szilvia volt.