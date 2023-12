A múlt héten megkezdődött az adventi ünnep az első gyertya meggyújtásával. Azonban még nem késő becsatlakozni vasárnap, amikor a második gyertyát gyújtjuk meg.

Adventi koszorút 2500 és 7500 forint között vásárolhatunk, mérettől és díszítéstől függően. Az adventi koszorúnál érdemes megemlíteni, hogy megannyi féle színű gyertyával díszítik a készítők, de ha lehetséges, maradjunk az autentikusnál. A négy gyertya mindegyikének van jelentése: az első a hité, a második a reményé, a harmadik az örömé, a negyedik a szereteté. A gyertyák közül három lila, egy pedig rózsaszín. Ez utóbbit gyújtjuk meg harmadszorra. A római katolikus vallásban elfogadott az is, ha mind a négy gyertya lila, vagy fehér.

Fotó: Laczkó Izabella

Az ajtódíszek 1200 forintnál kezdődnek és 2500 a legdrágább, de mind mutatós, bármelyik ékessége lehet a bejárati ajtónknak. Az asztali díszek ára között nagyon nagy a szórás, kaphatunk 2500, 3000, 4500, 8500, de 13 500 forintért is. Itt ugyanúgy, mint az adventi koszorúk esetében, a méret és a díszítés mennyisége a mérvadó. Ami jó hír, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva egyre több a „Boldog karácsonyt!” feliratú dísz, kezd háttérbe szorulni a semmitmondó „Merry Christmas”. Ne feledkezzünk el a gyertyákról se, az adventi koszorúkra, asztali díszekre valók darabja általában négyszáz forint.

Fotó: Laczkó Izabella

Legvégére hagytuk a Grincseket, nem véletlenül, hiszen mi keresni valója van egy magyar családban egy Grincsnek? De ha már több helyen is kapható, ne kerüljük ki. Elsőként: mi is az Grincs? A Grincs hagyománya amerikai eredetű – nem is értem, miért kell különböző újvilági dolgokkal elcsúfítani az ünnepet –, egy zöld emberszerű lény, aki azzal vált ismertté, hogy gyűlöli a karácsonyt, és mindent elkövet annak érdekében, hogy eltörölje a szeretet ünnepét. Azt hiszem, ez a felfogás igen csak idegen a magyar karácsonyi szokásoktól.

A grincsfa negatív szimbólumokkal tele. A grincsfán sem világítás, sem gyertya nincsen, csak a komorságot sugallja. Magyarországon téli-, és óriás zsurlóból kötik, amelyek közül az előbbi súlyosan, az utóbbi enyhén mérgező.

Ha valaki mégis úgy dönt, hogy grincsfát állít, a díszek nélkülit 2000-2500, a díszítettet 4500-5500 forint között vásárolhatja meg.