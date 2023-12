Bár az időjárás nem volt a legkegyesebb, de Fördős-Hódi Erzsébet rehabilitációs szakmérnök és a látássérült Vincze Karina tapasztalati szakértő igyekezett a lehető legtöbb játékelemet bemutatni a jelenlévőknek, legfőképpen azt, hogy a fogyatékossággal élő fiataloknak is mennyi élményt jelenthet majd a játszótér. Van például egy inkluzív terepjáró, amelynek teljes műszarfala tapintható és kerekesszékkel is használni lehet (ahogy egyébként mindegyik játékelemet úgy terveztek, hogy a mozgáskorlátozottaknak is élményt nyújtson); lehet képzeletben repülőt vezetni; vannak telefonszerű beszélőkék is a játszótér oldalainál; mérleghinta, amelyen négy gyermek is elfér egyszerre; hétvégi házikó és tűzoltóállomás is. KRESZ-táblák és közlekedési jelzések is színesítik a területet, így az egymás elfogadása mellett a biztonságos közlekedés alapvető elemeit is elsajátíthatják a gyerekek játék közben.

Fotó: Dr. Molnár Krisztián FB oldala

Dr. Mészáros Lajos úgy fogalmazott, a kormány, s jómaga is kiemelten fontosnak tartja a családok támogatását. Örömmel látja, hogy Dunaújvárosban is megépülhetett egy ilyen befogadó játszótér. Mint mondta, ahhoz, hogy helyi közösségek alakulhassanak ki, illetve erősödjenek, bővüljenek, közösségi terekkel is vonzóbbá kell tenni számukra a környezetüket.