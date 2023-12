A találkozóról a vendégek részéről hiányzott Lakatos Petra és Horváth Anna, aztán kisebb megfázás miatt végül Horváth Petra sem lépett pályára. Az NB I ötödik helyén álló Vasasban az U19-es csapatból többen is debütálhattak, köztük az a Varjas Lara, aki a DKKA játékosa és fejlődése érdekében kölcsönben szerepel a fővárosi klubban.

Vasas - DKKA 27-31 (13-16) Vasas: Zsigmond (k), Varjas 2, Domokos, Balogh, Szilovics 6, Mihály 2, Oláh 5, Boldizsár 1, Sirián 5, Pénzes 1, Lengyel, Györfi 1, Nagy 2, Ossik, Juhász 2. DKKA: Wéninger 1, Oguntoye (kapusok), Trawczynska, Sallai 4, Moreno, Kopecz 2, Paróczy 3, Bouti 1, Krupják-Molnár 5, Agócs 7, Borgyos, Csáki 2, Gajdos 2, Nick, Szalai 4.

1-4-el kezdett a Kohász, de a 10. percben már csak egy volt a vendégek előnye, 5-6. A folytatásban is szorosan tapadtak egymásra a csapatok, a 26. percben egyenlített a Vasas, de a végjáték és ezzel együtt az előny Krupják-Molnár, Agócs és Gajdos révén ismét az újvárosiaké lett. A fordulás után Sallai gyorsan ötre növelte a különbséget, aztán két hetessel és egy akciógóllal megint felzárkózott a hazai csapat, 16-17. A fordulatos meccsen a 44. percben megint egyenlítettek a hazaiak, 22-22, sőt, a vezetést is átvették. Nem sokáig, mert a Kohász megint előnyre tett szert, aztán az utolsó percekben Sallai duplájával és Agócs találatával már néggyel vezetett, amit meg is őrzött a lefújásig.

A mérkőzés után Virág Roland edzőtől arra voltunk kíváncsiak, mit kapott vissza abból, amire készültek, amit látni szeretett volna. A fiatal szakember azzal kezdte, amióta dr. Paic Róberttel átvették a csapatot, a védekezést próbálják meg összerakni, abban is az agresszív faultokra épülőt. Ez az első félidőben jól is működött.

Virág Roland edző

Fotó: Laczkó Izabella

– A másodikban ebben volt egy kis akadás, aztán a nyitott védekezés szintén jól ment a második részben, de van rajta még mit csiszolni. Ami a támadójátékot illeti, ott az átlövéseket hiányolom kicsit, ezeken szintén javítani kell, próbálkozásban és hatékonyságban is.

Összességben szervezett és jó játékokat láttam a hatvan perc alatt. Egy edzőmérkőzésen ugyan nem az eredmény az elsődleges, de persze mindig győzni szeretnénk, és nyilván a játékos lelkének is jót tesz, ha úgy jön le a pályáról, hogy nyert.

– Az is fontos, hogy amit gyakorolunk, az hatékony, mert tudunk meccset nyerni – mondta Virág Roland.

A Vasas ellen az új igazolás, Kopecz Barbara is kapott már negyed órányi lehetőséget, aki ugyan még nem érte utol magát, de most már részfeladatot tudott vállalni. Ami pedig a többieket illeti, Virág Roland mindenkinek adott lehetőséget, forgatta a csapatot.

Pont azért, mert nem feltétlen az eredmény volt fontos, hanem az, hogy megtaláljuk a csapat erősségeit és kijöjjenek a gyengeségek is. Továbbá lássuk, kiket tudunk egyszerre fent tartani a pályán bizonyos szituációkban

Ami a folytatást illeti, a jövő héten házon belül játszik edzőmeccset a DKKA a napi tréningek mellett, amelyek december 22-ig tartanak. Mivel 30-án már folytatódik a bajnokság – Kozármislenyben vendégszerepel a Kohász – ezért karácsonykor lesz csak négy nap szabadsága a lányoknak, 27-én pedig már újra munkára jelentkeznek. Ezért is mértékletesen kell majd a terített ünnepi asztalok finomságaiból fogyasztaniuk.