A bolgárok elleni parádés első félidővel indult, és Montenegró elleni eszméletlen második játékrésszel zárult az Európa-bajnoki selejtező sorozat a magyar labdarúgó-válogatott számára. Közte oda-vissza megvertük a szerbeket. Hazai pályán nem vesztettünk pontot, idegenben nem kaptunk ki. Magyarország veretlenül, csoportelsőként jutott ki a kontinens viadalra! Ezt a mondatot ugyan még szokni kell a magyar szurkolóknak, hiszen nem mostanában történt ilyen. A sorolást követően mindenki a szerb válogatottat tartotta a csoport favoritjának, ám sokan voltak olyanok is, akik halkan megjegyezték a magyar együttes odaérhet a második helyre. Mi kellett ahhoz, hogy boruljon a papírforma? Egy felkészült szövetségi kapitány, egy csodálatos szurkolótábor, egy szervezett csapatjáték, és több olyan labdarúgó, akik extra megoldásaikkal képesek, akár egyénileg is eldönteni mérkőzéseket. Montenegró ellen két játékos szuperprodukciója kellett a sikerhez. A kapuban Dibusz Dénes talán élete legjobb teljesítményét nyújtotta. Bravúros hárításaival kritikus pillanatokban tartotta a lelket csapatban. A mezőnyben pedig Szoboszlai Dominik alkotott maradandót. A két percen belül szerzett két gólja minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy világklasszis teljesítmény volt. Különösen az első sikeredett parádésra, amelynél egy kötényt követően több játékost is kicselezett a tizenhatoson belül. A meccs után a lelátón a szurkolók között is kitett magáért a csapatkapitány, amikor néhány korty pálinkát követően mondott győzelmi beszédet.