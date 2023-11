Mint ismeretes a Liberty Steel magyarországi vállalata ezév október 20-tól teljes jogú tulajdonosa lett a felszámolt Dunaferr eszközeinek, termelőeszközeinek. A Liberty Dunaújváros brand néven működő cégcsoport vezetése a szakszervezetekkel történt tárgyalások során már jelezte, hogy szándékaik szerint nyitottak egy új kollektív szerződés megkötésére és jelezték azt is, hogy rövid időn belül munkásgyűlést is tartanak.

Szerdán „eljött az idő”, mintegy 300-an biztos, egyes becslések szerint akár 500-an is eljöttek a vállalat kultúrtermébe, hogy meghallgassák a menedzsment tájékoztatóját a 100 napos programról, a vállalat előtt álló feladatokról és választ kapjanak az írásban feltett kérdésekre. A tájékoztatót a menedzsment részéről Ashok Patil, - aki a Liberty Steel Group európai pénzügyi igazgatója - Rahul Yenurkar, - aki a Liberty Dunaújváros üzemeltetésért felelős ügyvezető igazgatója, és dr. Móger Róbert, - a vállalat HR és kormányzati kapcsolati igazgatója - tartotta.

Arról már korábban is hallhattunk, hogy a cég paradigma váltás előtt áll. Az új technológiára, az elektroacélgyártásra történő átállás Dunaújvárosban is időbe telik, hiszen a Liberty Steel nem csak városunkban, hanem Lengyelországban, Csehországban és Romániában is termel, beágyazva tevékenységébe azokat a technológiákat, amelyekkel eredményesen működhet.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Integrálni a Liberty Dunaújvárost a cégcsoportba

Ashok Patil bemutatta a 100 napos program irányító bizottsága tagjait. A program sikeres lebonyolításáért felelős vezetője Arnaud De Wert, ő a Liberty Steel Group operatív vezérigazgató – helyettese, Rahul Yenurkar, akit cikkünk elején már bemutattunk, Manish Agarwal, a Liberty Steel Group iparági teljesítmény menedzsmentjének vezetője, Apnav Miglani, aki sok éves tapasztalatokkal rendelkezik a vállalati pénzügyek, a kincstár, a kockázatkezelési programok területén és természetesen saját maga, aki a fentebb felsorolt személyekről adott tájékoztatást.

Ashok Patil – tapasztalt szakemberként - arról beszélt, hogyan kívánják integrálni a Liberty Dunaújvárost a Liberty Csoportba az itteni szakemberek bevonásával annak érdekében, hogy megfelelő pályára állítsák a céget. Az irányító bizottságnak a 100 napos program alatt a napi operatív feladatok mellett foglalkoznia kell az itteni üzleti tevékenység átalakításával is. Egyik legfontosabb eleme ennek a költségszerkezet átvizsgálása, folyamatosan – a Benchmark adatok mentén - összehasonlítva a csoport többi tagjának költségstruktúrájával, a hatékonyabb működés elérése érdekében. Nagyon fontos az, hogy a költségeket megfelelő szinten tartsák ahhoz, hogy értéknövelő tevékenységet tudjanak végezni. Ennek érdekében kell meghatározni a következő évi üzleti tervet, amely mentén működnek majd, legfőképpen arra fókuszálva, hogy ezt a dunaújvárosi gyárat Green Steel üzletággá alakítsák át a következő években. Ennek a folyamatnak nagyon fontos eleme az, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni az acélipari vállalatcsoporton belül is. Ennek érdekében legfelsőbb szinten heti és havi rendszerességgel megbeszéléseket tartanak, ennek köszönhetően gyorsan tudnak döntéseket hozni annak érdekében, hogy a forgalom és a működés csoport szinten is sikeres legyen.

Fotó: Laczkó Izabella

A Liberty Dunaújváros üzemeltetéséért felelős ügyvezető igazgatóként Rahul Yenurkar, - aki évtizedek óta felsővezetőként dolgozik az acéliparban - párhuzamot vonva vállalati tapasztalataival elmondta, hogy itt Dunaújvárosban is csökkenteni fogják a fix és változó költségeket. Ezeket az átalakításokat végre fogják hajtani annak érdekében, hogy eredményesen működjenek. (Egy kis kitérőt téve elmondta, hogy egyébként itt lakik a város közelében, pár hónap után megszerette a magyar ételeket és jól érzi magát Magyarországon. – a szerk.)

Rahul Yenurkar kiemelte, hogy Európában az acéliparban a negyedik legnagyobb Liberty Csoport egy nagyon fontos helyszíne Dunaújváros, amely adottságait tekintve együtt tud működni a csoport többi tagjával. Emlékeztetett arra, hogy vannak gyáraik Romániában, Lengyelországban, Csehországban. Ezért is döntöttek úgy, hogy megvásárolják a vasműt, hogy ezeket a szinergiákat tovább bővítsék a csoportban.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Első kézből a Liberty Steel Group-ról

A Liberty Dunaújváros vezetője megfogalmazása szerint a csoport három alapelv alapján működik. Az egyik a nyersvasalapú acélgyártás, amelyek Ausztráliában, illetve az európai helyszíneken jelenleg a romániai Galatiban, a csehországi Ostravában és Dunaújvárosban vannak. A második pillér a Liberty Green Steel, ilyen gyáraik vannak Ausztráliában, az USA-ban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban. A harmadik pillér a downstream üzletág, amelyhez sok feldolgozó, termelőüzem tartozik. Mindez azt jelenti, hogy az nyers- és alapanyagoktól elkezdve a feldolgozott acéltermékekig mindent elő tudnak állítani. Piacaik az autóipar, az építőipar, a gáz- és olajipar, de szállítanak bevonatos termékeket is például a légitársaságok részére. Dunaújvárosban egy csomópont lenne az európai gyárak között, összekapcsolva a környező acélpiacokat is, ezzel széles termékválasztékot nyújtva egész Európában.

A közeljövő feladatairól

Rahul Yenurkar kitért a közeljövő feladataira is. Azzal, hogy Dunaújváros a Liberty Csoport tagja lett, a csoport standardok alapján kell történnie az átalakításnak. Ezt 100 napos programnak hívják, ami már folyamatban is van.

A következő időszakban a termelés felfuttatását bugák vásárlásával kívánják megoldani. Az acélpiaci helyzet javulását várják már a jövő év elejétől. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor megvizsgálják a nyersvas és acélgyártás újraindítását. Úgy fogalmazott, hogy kokszolókat folyamatosan üzemben tartották és tartják, a nagyolvasztók pedig úgy lettek leállítva, hogy azok újra indíthatók legyenek. Ahogy a piaci, értékesítési árak javulnak, és eközben sikerül javítaniuk a költségszerkezetükön, a fix és változó költségeiken, akkor sokkal jobb esélyük lesz a túlélésre. A költségek átvilágítása a helybéli szakemberekkel együttműködve transzparens módon történik. Ehhez kérte a munkavállalók együttműködését is. Az átalakulás utáni működéshez pedig biztosítják a képzési programokat is. Szeretnének egy zöldebb, fenntarthatóbb jövőt biztosítani az itt élők számára.