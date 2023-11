Fontos, hogy a fizetési meghagyásos eljárás csak akkor vehető igénybe, ha mind a jogosult, mind a kötelezett rendelkezik belföldi kézbesítési címmel. A korábbi szabályozás szerint a fizetési meghagyás a kötelezett részére postai úton került kézbesítésre a közjegyző, illetve a közjegyzői kamara által.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény 2023 októberi módosítását követően azonban a fizetési meghagyást elektronikus úton kell kézbesíteni azoknak az érintetteknek, akik elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettekkel szemben kibocsátott fizetési meghagyást 2023 októbertől az érintett személy elektronikus tárhelyére fogják küldeni, mint például a cégek, egyéni vállalkozók a cégkapu tárhelyre kapják a fizetési meghagyást.

Az E-ügyintézési törvény határozza meg azon személyek körét, akik elektronikus ügyintézésre kötelesek. Ide tartoznak a gazdálkodó szervezetek, így a cégek, egyéni vállalkozók, valamint az adószámmal rendelkező alapítványok, egyesületek stb.

A nem egyéni vállalkozó magánszemélyek (természetes személyek) számára továbbra sem kötelező, csupán lehetőség az elektronikus ügyintézés. Ezért az ilyen magánszemélyek részére kibocsátott fizetési meghagyást továbbra is postai úton kézbesítik.

Ha a tárhelyre érkezett fizetési meghagyást a címzett nem veszi át, akkor a küldemény az érkezésétől számított második értesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. Így az ellentmondásra rendelkezésre álló 15 napos határidő ebben az esetben is elindul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett személyeknek fontos szem előtt tartani, hogy amennyiben a fizetési meghagyásban foglalt követelést vitatni kívánják, akkor csak elektronikus úton élhetnek ellentmondással. Az ellentmondás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett fizetési meghagyásos felületen (fmh.mokk.hu) nyújtható be elektronikusan. A papír alapon, e-mail-ben vagy egyéb elektronikus úton benyújtott ellentmondást a közjegyző hiánypótlásra való felhívás nélkül visszautasítja.

A fizetési meghagyásos felület használatához regisztráció, valamint minősített elektronikus aláírás és minősített időbélyegző szükséges. Ezekkel a feltételekkel az elektronikus ügyintézésre kötelezettek (pl. cégek) jelentős része nem rendelkezik. Ilyenkor az ellentmondás benyújtásához érdemes ügyvédi segítséget igénybe venni.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személyek is igénybe vehetik az elektronikus utat, de az ellentmondást írásban, postai úton is benyújthatják a közjegyzőhöz. Nekik arra is lehetőségük van, hogy az ellentmondást a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél, vagy bármely más magyarországi közjegyzőnél szóban terjesszék elő.