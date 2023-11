A Pannon Oktatási Központ Magángimnáziuma életében évek óta hagyomány, hogy az iskola „természettudományos” tanárai bemutató órákat tartanak az általános iskolás diákoknak és szüleiknek. Így történt ez november 22-én, szerdán is.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

A természettudományos előadások célja is az, hogy minél többen megismerjék az iskola biológia – kémia tagozatos képzését, az ott tanító pedagógusokat.

Talán nem lehet elég korán felkelteni a diákok figyelmét bizonyos témákra. Ezt a szellemiséget követte Kiss Tibor, biológia-kémia szakos tanár úr is, aki ezúttal a biológia területére fókuszált. A közkedvelt témák nekünk felnőtteknek is tanulságosak lehetnek, hiszen azok orvosi és pszichológiai témákat érintve – mintegy túlmutatva a gimnáziumi tananyagon is – érintették például a szülészeti genetika és a viselkedésbiológia területét is.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

A kémia előadásra e sorok írója is bekukkantott, ahol Dóra Ádám tanár úr látványos tanuló kísérleteket mutatott be a POK-os tanítványai aktív közreműködésével, sőt a vendég szülők bevonásával. Egészen pontosan színes csapadékokat választottak le réz, nikkel, kobalt, vas, bárium, jodid, szulfát és rodanidionok segítségével. Lángot festettek, peroxidot bontottak, szén-monoxidot állítottak elő, amit azonnal el is égettek a diákok, mindezt a tanár úr útmutatásai szerint. A kísérletek során láthattuk a szárazjég szublimációs sajátságait is.

Fotó: Az iskola Fb-oldala

Az egyik leglátványosabb eleme a bemutatónak az volt, amikor egy „gyanútlan szülő” keze lángolt, természetesen semmilyen sérülése nem lett. Azért bíz(z)unk abban, hogy ennek ellenére vagy talán épp ezért a gyermeke majd a POK-ot választja. E sorok íróját a tűzhányó effektus is lenyűgözte, hiszen ilyet az ember csak a tévében vagy az interneten lát. És végül ne ijedjenek meg következő sortól: a jelenlévők a gumicukor perkolát olvadékában való elszenesedésén keresztül nyerhettek betekintést a redoxireakciók sokrétű világába. Mindezt Dóra Ádám tanár úr szelíd és szakértő tolmácsolásában.