Amikor a piacon jártunk, a fent említett gazda épp a koszorúkat rendezte. Meg is kérdeztük, mit kezd a maradékkal, hiszen már lement a mindenszentek, a halottak napja.

- Az élővirágból szinte nem maradt semmi, a megmaradt koszorúk, amelyek nem „élők”, jók lesznek jövőre is. Különben nincs okom panaszra, összesen tizenhét koszorúm maradt meg.

Ha túlléptünk a mindenszenteken, láthattuk, hogy egyre markánsabban jelenik meg a piacon a déligyümölcs. Viszont az is látható, az árak nem csökkennek.

A piacosok már csak olyanok, hogy nem szívesen fogalmazzák meg a tapasztalataikat, legalábbis névvel. Az egyik tősgyökeres standostól azért megtudtuk, tavaly ezerkétszázért adta a mandarint, minimális haszonkulccsal. Most a mandarin kilója 1790 forint.

Az is feltűnő, hogy egyre kevesebb a szilva, viszont a két héttel ezelőtti 400-500 forintos kilónkénti árakat, már lecserélhetjük 700-800 forintra.

Evezzünk azonban kellemesebb vizekre! Nincs mese, nyakunkon a karácsony! A piacon is már válogathattunk a különböző színű, ízű szaloncokrok közül. Az egyik árusnál több mint negyven fajtát számolhattunk meg. Ennek megfelelően az árak között is nagy a szórás. Van 2500 forintért egy kiló, de 8000 forintért is. Ez utóbbi a trüffeles, robbanós. (Hol vannak már azok az idők, amikor két féle konzumot lehetett vásárolni, sőt, a puncsos már kuriózumnak számított.)

És ha már szóba került a szaloncukor, ne feledkezzünk el arról, hogy egy klasszikus magyar specialitásról beszélünk, hiszen Magyarországon kívül nem szokás a karácsonyfát szaloncukorral díszíteni. A lexikon a szaloncukorról az alábbiakat írja: „A szaloncukor (szlovákul: salónka) hagyományosan magyar édesipari termék – szemenként selyem- és sztaniolpapírba csomagolt, csokoládé-bevonatos cukorka –, amelyet a magyar családok a karácsonyfa díszítésére használnak. Magyarországon kívül csak Szlovákiában és Romániában terjedt el.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy mindkét országban a magyarok lakta területeken.

A szaloncukor elnevezés pedig onnan adódik, hogy a 19. században a jobb módú polgárok a szalonban állították fel a karácsonyfát.