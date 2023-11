Forrás: Az iskola Fb-oldala

A mai gyermekek a felgyorsult, folyamatosan változó világ részesei, akik a jövőben elválaszthatatlanul részt vesznek majd annak formálásában. A dunaújvárosi általános iskola célja, hogy ebben a modern világban modern eszközökkel segítsék a tanulókat, azaz olyan élményalapú, fejlesztő felszerelésekkel, készülékekkel és módszerekkel tanítsák a diákokat, amik az egyéni igényeknek megfelelően hozzájárulnak a fiatalok képességeinek kibontakozásához, és mindeközben még szociális kompetenciájuk is egyre fejlődik.

A Vasvári iskola céljuk eléréséhez indult a Meet and Code elnevezésű pályázaton, ahol 400 euró összegű támogatást nyertek. Ebből az összegből az intézmény két ArTec robotot is vásárolt, amelyek segítségével a gyerekek játékos módon, saját tempóban tudják leküzdeni az egyre nehezedő akadályokat. Az egyéni tanulási utak lehetővé teszik a gyermekek valamennyi alapkészségeinek fejlődését, különösképpen a kombinatorikai gondolkodást és a kódolási képességet. Emellett a robottal olyan új és korszerű oktatásra nyílik lehetőség, amivel a pedagógusok a digitális történetmesélésen alapuló szövegértést magasabb szintre emelhetik, és az algoritmikus gondolkodást is elmélyíthetik.