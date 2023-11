Az összeg felét, mintegy 800 millió forintot európai uniós és kormányzati támogatásból biztosítottak az eszközhöz, és további 800 millió forinttal járult hozzá a fejlesztéshez a PTE. Az ultramodern készüléket pénteken adták át ünnepélyes keretek között. Az eseményen köszöntőt mondott Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Miseta Attila, a PTE rektora, Sebestyén Andor, a PTE KK elnöke és Mangel László, a PTE KK Onkoterápiás Intézetének igazgatója. Az új eszközt az ünnepség keretében megáldotta Kvanduk Frigyes atya, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézete 2002-es alapítása óta mindig is képviselte a daganatgyógyítás céljából alkalmazott sugárterápiás eszközpark modernizálásának szemléletét és igényét. Így kerülhetett Pécsre 2010-ben az akkori kornak megfelelően a legkorszerűbb sugárterápiás és sugársebészeti beavatkozásokra is alkalmas készülék, a Novalis TX gyorsító. Ez akkor Magyarországon és a régióban is forradalmi újításnak számított. További fejlesztésként, 2015-ben egy másik lineáris gyorsító, valamint egy modern tervezési CT berendezés került az intézetbe. A jelenlegi EFOP pályázat pedig megadta a lehetőséget arra, hogy beszerezzék a jelen kor egyik legkorszerűbb sugárterápiás eszközét, egy Varian Halcyon típusú lineáris gyorsítót.

Forrás: teol.hu