Az estélyt Jákli Viktor nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Önkéntes Csoportjának vezetője és mint házigazda is köszöntötte a meghívott vendégeket: a város jeles személyiségeit, a szeretetszolgálat helyi szervezeteinek tagjait, a helyi civil szervezetek képviselőit, és mellettük Niederaichbach település delegációját, akik Bajorországból nem először szép adományokkal érkeztek. Elismerően szólt az önkénteseik önfeláldozó munkájáról és be is mutatta őket a közönségnek. Egyúttal megköszönte a feléjük nyújtott segítő kezeket és másokat is a csatlakozásra buzdított, majd megnyitotta az eseményt.

Horváth Zsolt, a város polgármestere példaképnek ajánlotta az est rendezőit, a dunaföldvári máltásokat. Csendes, komoly szavakkal ismerte el az eddigi munkásságukat és kívánt nekik hasonló eredményes folytatást. Mellette megígérte, ahogy eddig is, a város vezetése a jövőben is nyitott ajtóval, segítőkész partnerként fogadja a helyi szervezetet, amikor az erejüket meghaladó nehéz feladatok elé kerülnek.

- Nem unatkoztunk és ma sincs módunk rá igaz, akik közénk álltak nem is kedvelik a semmittevést - kezdte üdvözlő beszédét Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központ ügyvezetője. Majd így folytatta: - Az elmúlt évek sajnos folyamatosan embert próbáló kihívások elé állították a szervezetünket. A pandémia, majd a háború kitörése, a migráció, sőt már a legújabb izraeli konfliktus is nehéz feladatokat támasztottak velünk szemben. Ezekből a munkákból a dunaföldvári szervezeteink is kivették a részüket, miközben az itteni feladataikat is ellátták. Csakis elismeréssel szólhatok róluk.

Fotó: Balogh Tamás

Szent Erzsébetről példaként szólva

Vendégként érkezett, és Szabó Oszkárt, Dunaföldvár plébánosát is helyettesítette Vass Huba esperes – plébános Soltról. Rövid, az egybegyűlteket köszöntő beszédében emlékezett meg a bál névadójáról, Szent Erzsébetről, aki Árpád-házi Szent Erzsébet II. András magyar király és merániai Gertrúd lányaként 1207-ben született. Már négyéves korában eljegyezték. Könyörületes cselekedeteit mindenkor gúny, vádaskodás, irigység kísérte, de ő mindezt a legnagyobb békével és vidám szívvel viselte a huszonnégy éves korában bekövetkezett haláláig.

Egy remek műsort is élvezhetett a közönség

Előbb Béres Barbara vezetésével a Löfan Mazsorett csoport varázsolta el őket, majd az Ördögszekér Táncegyesület nagyszerű, aznap esti válogatottja nyerte el a nézők vastapsát.

Fotó: Balogh Tamás

A bemutató után

Appelshoffer János táncművész, a vezetőjük, aki természetesen ezúttal is táncosként erősítette a csapatát, rövid interjúban erősítette meg az egybegyűltek előtt, hogy számára változatlanul nincs „kis és nagy színpad”, mert a fellépés szent dolgok, amit „csakis szívvel-lélekkel, teljes erőbedobással szabad végezni”. Röviden kitért a tavalyi Mátkatánc - a fekete kötény legendája és az idei nyáron bemutatott István a király – Jubileumi előadásainak felemelő és lelkesítő sikereire. Végül sejtetni engedte, hogy az utóbbi szenzációs produkciót akár a jövő évi Szegedi Szabadtéri játékokon is láthatjuk.

A jótékonyságról

Az est folyamán helyi, vagy onnét származó képzőművészek: Bakos András, Dohárszki Judit, Fabóné Bíró Ágnes, Fánciné Nyúl Gabriella, Ferenczi Zsolt, Gallai Erzsébet, Hájas Ferenc, Kutiné Péter Ilona, Maróti László, Molnár Margit, Nagyné Simon Ildikó, Sűrű Sára által fölajánlott alkotásokra licitálhattak a jelenlévők. Mindegyik jó áron kelt el. A befolyt összeget a rászorulók megsegítésére fordítják.

Fotó: Balogh Tamás

A vendéglátásról

A dunaföldvári máltás szervezetek vacsoráit már régóta, ebből a szempontból is dicsérik. A mostani disznótoros kínálatukat is abban a sorozatban fogják emlegetni. Mivel az esemény batyus bál jellegű is volt, a remek házi süteményekkel és italokkal, akár egy rangos versenyt is hirdethettek volna. A talpalávalót a kiváló formában érkező Szamaras zenekar húzta – egész hajnalig.