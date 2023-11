Az elmúlt mérkőzéseken gödörbe került a Kohász, nem is az elveszített bajnokik, hanem azok mértéke és a mutatott játék volt inkább aggasztó. A történtek után a klub vezetősége személyi változásokról döntött, amiről hétfőn személyesen tájékoztatták lapunkat.

– Ezek az események felgyorsították a folyamatot, ami a szakmát és a jövőt szem előtt tartva született meg. Ennek alapján Rapatyi Tamás közös megegyezés alapján visszatér az utánpótlásba, ott hasznosítjuk tovább mesteredzői tudását. A felnőtt csapat vezetését pedig dr. Paic Róbert látja el, akinek munkáját edzőként Virág Roland segíti. A stábban marad Perger Zsolt kapusedző és én is, Bulath Anita pedig továbbra is szakmai igazgatóként tevékenykedik – jelentette be Horváth Tibor ügyvezető a klub irodájában rendezett tájékoztatón.

Kiemelte, a dunaújvárosi csapatra mindig jellemző volt a küzdeni tudás, teljesen mindegy, ki volt a pályán. – Az elmúlt időszakban sajnos ez nem mindenkire volt igaz, azaz nem csak egy emberen múlt ez a szereplés – jegyezte meg.

Vertig Csaba operatív igazgató azt jelentette be, balátlövő poszton sikerült erősíteni, a dunaújvárosi nevelésű Kopecz Barbara csatlakazott a csapathoz. Kopecz az előző szezonban Érden játszott, 140 góljával a bajnokság hatodik legeredményesebb játékosa lett. A felmérések szerint komoly lemaradása nincs, már bekapcsolódott a munkába.

Muszáj volt lépéseket tennünk, mert sem a klub, sem Dunaújváros nem engedheti meg magának, hogy ilyen irányba menjünk. Számunkra fontos, hogy előrelépés történjen. Azt kiemelem, hogy a két szakember első szóra elvállalta a munkát – tette hozzá.

Ami pedig az elvárásokat, célokat illeti, arról Bulath Anita beszélt. – Szerintem mindkét edző nagyon jó választás, külső személyben nem is gondolkodtunk, hiszen jó szakembereink vannak házon belül. Játékosként megéltem edzőváltást, ami egy teljesen más impulzust jelent a csapatnak. Azt gondolom, nálunk is lesznek olyanok, akik jobb teljesítményt fognak nyújtani, mint amit láttunk tőlük. Szóval, remélem nagy változást fog hozni az együttes életében a váltás, arról nem is beszélve, a lányok biztosan meg akarnak majd felelni az új edzőpárosnak, ezáltal még jobban dolgoznak. Szerencsére pont úgy alakul a szezon, hogy a keddi Magyar Kupa után legközelebb csak december 30-án játszunk, addig lehet építkezni – fogalmazott.

Virág Roland és dr. Paic Róbert vezeti tovább a DKKA NB I-es csapatát

Fotó: Laczkó Izabella

Az új szakmai vezetésre egyből kedden 17 órától már tétmeccs vár, a Magyar Kupa harmadik fordulójában a másodosztályú Komárommal találkoznak Budaörsön.

Az egyetemi oktató és mesteredzői végzettséggel is rendelkező dr. Paic Róbert idén áprilisban érkezett a dunaújvárosi klubhoz. Székfoglalóját azzal kezdte, nem ijednek meg a feladattól, ami egyben lehetőség is.

Egy új edző, függetlenül személyétől, mindig új löketet tud adni és szerencsés, hogy lesz időnk felkészülni. Azt gondolom, kicsit egyszerűsítve a játékot és sokkal dinamikusabbá téve a csapatot, elérhetők lesznek terveink. Küzdeni tudással pedig kompenzálhatjuk a hiányosságokat.

- Az, hogy fiatalosabb és más szemszögből nézzük az egészet, az plusz lehet, mint ahogyan a többiek segítsége is a stábból. Igyekszem tudásom legjavát adni, és Virág Roland is motorja lesz a munkának, hogy kilábaljunk ebből a hullámvölgyből, mert sokkal többre képes a Kohász. Szeretném leszögezni, hogy más fellállásban, azaz szakmai csapatban gondolkodunk és dolgozunk. Magyarul mindent megbeszélünk egymás között és így próbáljuk a lehető legjobb döntéseket meghozni. Mindig azt vallom, több szem többet lát, ha egyetetértésben vagyunk, ez nagyon pozitív löketet adhat az együttesnek – nyilatkozta dr. Paic Róbert.

Virág Roland szerint óriási lehetőséget kapott a vezetőségtől, sokaknak ez csak álom marad. – Nagyon köszönöm a bizalmat, hogy NB I-es felnőtt csapatnál dolgozhatok.

Mindig is a munkának a híve voltam, lehet sokmindenről beszélni, de ez hozza meg az eredményeket.

Vasárnap már tartottunk egy edzést, a lányoktól is azt kértük, úgy álljanak hozzá, hogy nagyon komoly munka vár rájuk. S azt is higgyék el magukról, amit eddig produkáltak, annál sokkal többet tudnak. Fontos, hogy a csapat értse meg, mit várunk tőlük, és kicsit az önbizalmukat is igyekszünk helyretenni. A kupameccsen persze a győzelem a cél, utána aztán elkezdünk egy komolyabb alapozást.