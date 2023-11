A november 22-én, szerdán tartott rendezvényen azoknak mutatkozott be az iskola, akik az októberi nyílt napon nem tudtak részt venni.

Az esemény a vendégek fogadásával és regisztrációjával indult, majd a központi tájékoztatóval folytatódott. Az egybegyűlt nyolcadikos diákokat és szüleiket dr. Bartal Orsolya, az intézmény igazgatója, valamint Lászlóné Kenyeres Krisztina felsőoktatási igazgató köszöntötte.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A tájékoztató során az érdeklődőknek Müller Attila igazgató helyettes számolt be a szakképzésről és az ágazatokról, majd az intézmény kiemelt duális partnere, a Mol, illetve a Festo is bemutatkozott. Ezt követően Filarszkyné Tolnai Ágnes, az idegen nyelvi munkaközösség vezetője ismertette a nyelvi előkészítő osztály célját, és Szabóné Papp Krisztina, a BME nyelvvizsga koordinátora számolt be a BME nyelvvizsgáról. Végül, a plenáris szekció lezárása előtt Bognárné Pongrácz Mária, a humán munkaközösség vezetője nyújtott betekintést a jelenlévőknek az iskola Erasmus programjáról.

Az átfogó ismertető után a vendégek workshopok-on is részt vehettek, így közelebbről is megismerhették az egyes ágazatokat (informatika és távközlés, gépészet, elektronika és elektrotechnika, gazdálkodás és menedzsment, nyelvi előkészítő osztály).