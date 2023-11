Bár vizitálásom alkalmával viszonylag kis piaccal és kevés árussal találkoztam, mégis rengeteg szépséget és hasznos információt szereztem a témámat illetően. Én nagyon szeretem a saját készítésű dekorációt, mert a szépítő pepecselés közben remek lehetőség nyílik a beszélgetésre és szép keretet rajzol az adventi hangulat megteremtéséhez is. Elsőként tehát olyan alakanyagokat kerestem, amely a kézműveskedéshez jól használható. Terméseket ugyan nem találtam - figyelem, ez lehet egy betölthető piaci rés is -, de koszorúalapot igen, mérettől függően 500-600 forintért, már szép szalma alapok vannak. Úgy láttam, hogy mindenhol damillal kötözöttet árulnak, ezért érdemes a ragasztópisztolyos díszítés előtt egységesen bevonni az egész alapot. Így ugyan eltűnik a szép szalma, de legalább az alapot összetartó damil sem pattan el.

Örökzölddel lekötött koszorút is kerestem, de sajnos még nem láttam. Ugyanakkor gyertyákkal, -több színben és formában- már készültek több elárusító helyen.

Fotó: LI

Ha az azonnal beépíthető szépségekben hiszünk, akkor mindenképp érdemes a piacra kilátogatni. Mert szebbnél szebb kész dekortermékek között válogathatunk. Kopogtatók, adventi díszek és különböző stílusban, minőségben és árfekvésben is találhatunk adventi koszorút. Szépen díszített koszorú már 4000 forinttól elérhető és a viszonylag modernebb, kerámia figurával díszített is elérhető már 6000 forinttól. Ez azt jelenti, hogy jelentős megtakarítással díszíthetünk ha a piacról vásárolunk , mintha egy átlagos virágboltból választunk.

Rengeteg, igényes kegyeleti koszorú érhető el. Természetes, és mű alapanyagokból egyaránt egy mutatósabb darab 4000 forinttól kezdődik. Az őszi kerti dekoráció is kiegészíthető, még van a kínálatban egy-két helyen árvácska, de díszkáposztát is láttam több árusnál is. Ha a piacon járok mindig veszek egy-egy kerti virágcsokrot. Most gyönyörű terrakotta és fehér színekben pompázó krizantém bokrétával tértem haza, amelyeket egy őstermelő idős hölgytől vásároltam 500 forintért csokorját.