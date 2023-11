Az első témakör a Modern Városok Program három projektjéről szólt. A Magyar Közlöny november 3-i számában részletezik azt a kormánydöntést, miszerint az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendeletre tekintettel, megszűnnek a Modern Városok Program bizonyos projektjeinek előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyok. Röviden ez azt jelenti, hogy néhány beruházás nem valósulhat meg. Dunaújváros is szerepel a felsorolásban, nevezeten három fejlesztési elképzelés: a Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésének harmadik üteme; az élményfürdő mellé tervezett szálloda és rendezvényközpont építése; valamint az élményfürdő és fürdőpark kialakítására vonatkozó projekt harmadik üteme.

Emlékeztetőül: a Szalki-szigeti projekt első ütemében mederkotrást hajtottak végre, a másodikban újulhatott meg az egykori REMIX épülete és környezete. A harmadik ütem egy vízi úszómű és töltőállomás megépítését jelentette volna (a vízi turizmus érdekében).

A szálloda és rendezvényközpont létesítésére vonatkozó projekt már az előző közgyűlésen is napirenden volt: akkor arról határoztak, hogy mivel ellehetetlenült a megvalósítása, ezért a már kiutalt és fel nem használt 1,8 milliárd forintot visszafizeti az önkormányzat.

Az élményfürdő és fürdőpark kialakításáról szóló projekt első üteme során visszavásárolták és felújították az élményfürdőt, a második ütem a termálkút kialakítását jelentette (ismereteink szerint a fúrás megtörtént, találtak is termálvizet, de azt még nem tudni, hogy miként kívánják hasznosítani). A harmadik ütem a sportuszoda külső medencéjének felújítását jelentené. A mostani rendkívüli ülésen ezzel kapcsolatban a városvezetés úgy határozott, hogy egy kérelemmel fordul az illetékes minisztérium felé, miszerint vegyék ki e tételt a rendelet hatálya alól annak érdekében, hogy megvalósulhasson az uszodai beruházás.

Az ülésen döntöttek arról is, hogy 600 ezer forinttal megemelik a Munkásművelődési Központ (MMK) éves működési költségvetését. Ezt az indokolta, hogy a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes most novemberben ünnepelhette meg fennállásának hetvenéves jubileumát. A gálát a Bartók színházban tartották, amelynek (ötven százalékos) kedvezményes bérleti díja 600 ezer forint volt. Ehhez nyújtottak most támogatást a táncegyüttes fenntartójának, az MMK-nak.

A harmadik napirend részletezi, hogy a jövő évi Parázs Varázs rendezvényen Charlie és a Charlie Band koncertezne. A testület úgy határozott, hogy megállapodást kötnek a koncertet szervező Golden Highway Kft-vel, és biztosítják hozzá a mintegy 4,7 millió forintos költséget (fellépési díj, útiköltség, catering). Itt csak egy érdekességet jegyeznénk meg: az egyik legnépszerűbb városi nagyrendezvényünknek számított a Parázs Varázs, amelyet kezdetek óta az alsó Duna-parton tartottak meg, a május végi Nagy Családi Hétvége szombati programjaként. A mostani városvezetés változtatott ezen, először összekötötte az augusztus 20-i ünnepséggel és annak helyszínén, a Szalki-szigeten rendezték meg. Idén már különvették, június 3-án rendezték meg a szigeten. A napirend szerint a következő évi bulit még korábban, május 25-én rendezik - kevésbé meglepő módon az önkormányzati választások tervezett időpontja, június 9-e előtt.