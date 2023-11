Az interneten fellelhető nyilvános dokumentumok, írások alapján éppen öt évvel ezelőtt, 2018 októberében határozott arról a közgyűlés, hogy pályázatot nyújtanak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fenntartható városi közlekedésfejlesztést célzó kiírására, nevezetesen a helyi kerékpárút hálózat fejlesztésére. Aztán 2019 januárjában bízta meg a Cserna Gábor polgármesterségével vezettet testület a Vasmű út 41. Irodaház Kft-t az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésével. Pozitív elbírálásban részesült a pályázat, és az év júniusában hatályba is lépett az erről szóló támogatási szerződés (előlegként már rendelkezésre is állt, lehívható volt mintegy 589 millió forint). A következő lépésként két hónappal később a projektmenedzseri, a közbeszerzés előkészítésével kapcsolatos és műszaki ellenőri feladatokkal megbízták a Vasmű út 41. Irodaház Kft-t, és közzétették a projekt megvalósulásáról szóló sajtóközleményt is (amely a mai napig megtalálható az önkormányzat honlapján). Pár napra rá újabb megbízást adtak a városi cégnek, szerződést kötöttek a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról is. Azonban a folyamatot már nem indították el akkor, hiszen 2019. októberében jöttek az önkormányzati választások, és új testület alakult meg.