A hét elején a zenés előadás olvasópróbáján jártunk. Az előzményekről, a darab előkészületeiről és zenei hátteréről Berg Judittal, a Rumini-könyvsorozat szerzőjével, Garajszki Margit rendezővel, valamint Péter János zeneszerzővel beszélgettünk.

Garajszki Margit rendező

Fotó: Laczkó Izabella

A Rumini-előadások régóta nagy sikernek örvendenek

A kétfelvonásos darab számos előzménynek köszönhetően kerülhet színpadra, ezekről Berg Judit, a Rumini-kötetek írója számolt be lapunknak.

Berg Judit író

Fotó: Laczkó Izabella

A Rumini különböző részei szerepeltek már színpadon, ezek az előadások pedig szuper családi eseményekké nőtték ki magukat, amiket gyerekek és felnőttek egyaránt szeretnek. A színművek sikerességét Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház jelenlegi vezetője is tapasztalta, hiszen ő töltötte be a Pesti Magyar Színház igazgatói posztját, amikor az intézményben az első Rumini-színdarab debütált, még 2011-ben – mesélte az írónő. Amint azt elmondta, Őze Áronnal ápolt jó barátsága és munkakapcsolata megkönnyítette döntését arról, hogy újabb Rumini-rész kerüljön színpadra. Az írónő hozzátette, először tartott attól, hogy musical formában dolgozzák fel regényét, ugyanakkor izgatottan várta, milyen koncepció születik majd, de elmondása szerint a csapat végül egy remek darabbal rukkolt elő.

Musical az egész családnak

Az ifjúsági regény színpadi változatáról Garajszki Margitot, a darab rendezőjét kérdeztük, aki elmondta, nagy öröm számára, hogy a Rumini-könyvsorozat ezen része színpadra kerülhet, hiszen mély mondanivalóval és gazdag szimbólumrendszerrel rendelkezik, amit nagy kihívás lesz majd átadni az ifjú közönségnek. Ugyanakkor pont a prózai mű gazdagsága volt az, ami végül nem tette lehetővé, hogy annak minden motívumát közvetíthessék. A regényből Laboda Kornéllal közösen elkészített kétfelvonásos darab során azonban mindenképpen lehetőség nyílik majd számos izgalmas gondolati játékra.

Fotó: Laczkó Izabella

A rendező elmondta, Árva Nóra díszlet- és jelmeztervezővel közösen dolgoztak azon, hogy bemutathassák a regény különleges világát a színpadon. A színdarab két helyszínét, a habokat szelő Szélkirálynő nevű hajót, és az ámulatba ejtő Tükör-szigetet forgószínpaddal jelenítik meg, megteremtve ezzel a matrózlét kalandos hangulatát, és a sziget varázslatos, rejtélyes atmoszféráját, a nagy váltások így a forgatással születnek majd meg. Hozzátette, a darab nem véletlen családi musical, hiszen nem csupán a gyerekeknek, hanem szüleiknek, hozzátartozóiknak is remek szórakozás, sőt, az izgalmas gondolatiság miatt az előadás alatt akár komoly filozófiai kérdések is felmerülhetnek, a zene pedig nemcsak a történések kísérője lesz, de alakítója is.

Az kalandos cselekményhez izgalmas zene dukál

A darab különlegességét adják az előadás alatt felcsendülő dalok is, amik Péter János zeneszerzőnek és zenekarának, a Firkin együttesnek köszönhetők. Amint azt a zenész elmondta, a darab dalainak megírása egy kósza ötletből indult.

Péter János zeneszerző

Fotó: Laczkó Izabella

Az eddigi (29 éves) zenei pályafutásom alatt még nem vettem a bátorságot, hogy gyerekdalokat szerezzek, azonban korábban láttam egy Rumini-előadást, ami nagyon megfogott. Úgy érzetem, hogy a Firkin zenei világa tökéletesen passzol a kalandos Rumini-történetekhez. Meg is kerestem

Őze Áront, a Bartók Színház igazgatóját azzal, hogy össze tudna-e kötni Berg Judit írónővel. Ezután elindult a folyamat, ami egészen ehhez a pillanathoz vezetett – mesélte a zeneszerző. Elmondta, a Firkin által képviselt ír-punk stílus remekül illik a tengeren hajózó, pozitív életszemléletet képviselő Rumini-karakterekhez, ugyanakkor nem feltétlen kellett az együttest meghatározó műfaji keretek között maradniuk. Bár a dramaturgiához alkalmazkodva korlátozottabb zenei mozgástérrel rendelkeztek, a kötöttség ellenére olyan hangszerelés, műfaji megoldások jöttek létre, amik egyébként a Firkin zenéjében nem valósulhattak volna meg – tette hozzá.

Fotó: Laczkó Izabella

Az előadás zenéjének elkészítése közel egyéves kemény munkát vett igénybe. Péter János megjegyezte, élőzenés darab megvalósítására nem lesz lehetőség a Bartók Kamaraszínházban, ha azonban az kikerül a dunaújvárosi színház falai közül egy olyan helyszínre, ahol van mód a dal hangszeres kíséretére, a zenekar mindenképpen élne ezzel a lehetőséggel.

A zenész továbbá elmondta, a Rumini Tükör-szigeten című musical dalaiból lemez is készül majd, így a színdarab zenéi a közeljövőben mindenki számára elérhetők lesznek