Az intézmény már hagyományosnak számító versenyén idén bélyegkészítés volt a feladat, amelyre a diákok fiktív alkotásokkal, bélyegsorozatokkal, sőt, rendhagyó módon digitálisan tervezett munkákkal is nevezhettek. A november 24-én zajló eredményhirdetésen a jelenlévők a legjobb alkotásokat meg is tekinthették, hiszen nem csak a helyezetteket díjazták, de a rajzokból tárlat is nyílt.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

A rendezvényen a POK igazgatója, Borgulya Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, ebben az évben is nagyon izgalmas témával kapcsolatosan hozhatták létre munkáikat a gyerekek, ezt pedig az érdeklődők száma is mutatta. A versenyre ugyanis a városi iskolák mellett Rácalmásról, Előszállásról, Dunaföldvárról, sőt, Székesfehérvárról is indultak, a bélyegek tehát még mindig nagy népszerűségnek örvendenek, a verseny tematikája sokakat inspirált.

A Gyűjtemények éke, a tervemből készült bélyeg elnevezésű rajzpályázaton 5-8. évfolyamos diákok, valamint gimnazisták is indulhattak. A díjak kiosztása előtt a rendezvény megnyitóján két zenei produkcióval is kedveskedtek a jelenlévőknek. A versenyzőket évfolyamonként díjazták, valamint a felkészítőtanárok munkáját is értékelték. A jutalmakat és az okleveleket Fehériné Hamucska Andrea, a verseny szervezője, és a POK vizuális kultúra tanára adta át a tanulóknak.