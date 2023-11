Mivel Jamal szokásai még ismeretlenek, biztos, ami biztos, Eper Roland becsukta a karámja kapuját az ismerkedésünk idejére. Mártonnak halaszthatatlan stratégiai feladatai voltak, így most nem tartott velünk a látogatás alkalmával.

– Nagy örömünk, hogy most már be tudjuk mutatni ezt a kedves kétpúpú tevét az előszállási és a környékbeli gyermekeknek. Köszönjük a Nyíregyházi Állatparknak, hogy ideköltözhetett, és a gondozására való felkészítésünket. Az ismerkedéshez egy jó tanács: „Dzsamalnak” kell őt szólítani!

Jamal egy nyolc hónapos csődör csikó, akinek a súlya már meghaladja a százötven kilót. Két és fél évesen, ivarérett korára már elérheti a hét-nyolcszáz kilogrammot is, tehát tekintélyes méretű férfivá gyarapodik. Addig még a gondozásán kívül is nagyon sokat kell vele foglalkoznunk. Már Nyíregyházán is emberhez szoktatták ezért szelídnek mondhatjuk. Úgy látjuk, hogy sikerült beilleszkednie, elfogadta a környezetét, és bennünket, a gondozóit. Sokszor jövünk ki hozzá, simogatjuk és beszélünk is hozzá. Nincs elanyátlanodva.

Nem árt tiszteletben tartani

– Tanulékonynak és fogékonynak találom. Figyel ránk, érdeklődik és egy idő után valószínűleg hallgatni fog a nevére. A tevét általában is az intelligensebb állatok közé sorolhatjuk. Ezzel együtt óvatosan kell vele bánni, hiszen a tevecsődörök főleg a párzás időszakában veszélyesek is lehetnek, hiszen rúgni és harapni is tudnak. Főleg akkor igazán harciasak, ha a háremüket kell védeniük – adta tudtunkra Roland.

Fotó: Balogh Tamás

Jamal élelmezése

– Most a kedvenc csemegéjét eszegeti, ami a széna, és ez folyamatosan előtte lehet. A fő étkezése reggel és este az abrakja, ami borjú indítótáp, tritikálé, kukorica és zab keveréke. Az utóbbi kettőt darálva kapja. Az adagja ebben az életkorában napi másfél kiló, amit két részletben adunk neki. Ezek mellé szelénes nyalósót is kap. A sivatagi körülmények között sokáig bírják víz nélkül, de itt nincs szükség erre a képességükre, folyamatosan a rendelkezésére áll. Már megtanulta hol van az ennivalója, és a kedve szerint fogyasztja. Etetés után kiengedjük a nagy karámjába, ami láthatóan kedvére való.

Lassan megjön a tél...

– Nem fog neki gondot okozni. Az ősei a mongol sztyeppékén éltek, ahol gond nélkül elviselik a mínusz harminc foktól a plusz harmincig terjedő hőmérséklet tartományt. Ez a három oldalról zárt, tetővel ellátott fészer, tiszta alommal ellátva az ideális, mondhatnánk, hogy komfortos a számára. Az alomra azért van szükség, mert a tevék viszonylag gyakran lepihennek, fekszenek. Ezt már az első napon felfedezte és bele is feküdt.

Milyen finomságot vigyünk Jamalnak?

– Nagyon fontos, hogy őt semmivel, még az állatparkban kapható zoo-csemegével sem szabad megetetni, mert pont annyi eleséget kap, amennyire szüksége van. Erre az egészsége megőrzéséért van szükség. A többi állatot szabad etetni, de Jamalt nem! Péntektől vasárnapig várjuk a tevénkkel (is) ismerkedni vágyó látogatókat! – tette hozzá Eper Roland.