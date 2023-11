Segíteni mindig jó érzés, és ezzel így vannak a mezőfalvi emberek is. November 18-án, szombat este egy szabad hely nem maradt az iskola tornatermében, olyan sokan vettek részt a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány hagyományos jótékonysági bálján. Elsőként Jaksics Erzsébet az iskola igazgatója és Deák Károly alapítványi elnök köszöntötte a megjelenteket.

Deák Károly alapítványi elnök és Jaksics Erzsébet igazgató köszöntötte a vendégeket

Fotó: Horváth László

Az alapítvány részéről elhangzott, hogy a támogatás segítségével hozzájárulhatnak az óvoda, iskola szakmai eszközeinek fejlesztéséhez, a sportolási és a gyermekrendezvények lebonyolításához, kulturális rendezvényekhez, a jól teljesítő diákok jutalmazásához. 2023-ban 1.539.500 Ft-tal támogatták a célokat. A rendezvényről Jaksics Erzsébet iskolaigazgatóval beszélgettünk.

A nyolcadikosok keringője minden alkalommal óriási siker

Fotó: Horváth László

– Nemcsak olyan típusú segítséget nyújt az Iskolafejlesztési Alapítvány, hogy a fejlesztési elképzeléseinkhez pénzt tesz, hanem magának a rendezvénynek van egy olyan közösségteremtő ereje, amit korábban talán nem mindig gondoltunk át. Erre a programra készülünk, műsorszámok születnek, a nyolcadikos osztályosaink hónapokon keresztül együtt dolgoznak és időt, energiát nem kímélve megtanulnak egy táncot és azt előadják. Úgy érezzük, ez nagyon sokat segít abban, hogy pedagógiai céljainkat elérjük.

Az alapfokú művészetoktatásban tanulók adtak műsort a bálon

Fotó: Horváth László

Hiszen megtanulják, a sikerért meg kell dolgozni, és ha így tesznek, akkor a közösség elismeri az ő tevékenységüket, ahogy most is vastapsot kaptak. Fontos a mi életünkben, hogy közösséget hozzunk létre és általa egy kicsit a település életét is szervezzük. Ha körülnézünk, akkor sok mosolygós, jókedvű, jószándékú embert láthatunk, akik rengeteget adakoznak a gyerekeink javára. Ez a szellemiség mindenkire nagyon jó hatással van.

Éva Balázs Andrásnak és Németh Rékának is nagy élmény volt a végzősként a bálon keringőzni

Fotó: Horváth László

A nyolcadikosok hagyományos keringője után Németh Réka és Éva Balázs András végzős tanulókat kérdeztük.

– Már az iskolakezdés első két hete után nekiálltunk a gyakorlásnak és nem remegett a kezünk, mikor meg kellet fogni a lányok derekát – hallottuk Balázstól.

– Nagyon udvarias volt velem Balázs – tette hozzá Réka. Eleinte nem éreztük annyira az esemény fontosságát, de később, a gyakorlás során egyre jobban ráhangolódtunk, így nekünk is fontossá vált a bál, a jó szereplés.

A gyerekek javára táncoltak szülők, barátok, ismerősök

Fotó: Horváth László

Réka az általános iskola után lovásznak készül Kiskunfélegyházán. Balázs gépészmérnök szeretne lenni a Székesfehérvári Széchenyi Technikum tanulójaként.

Köszönet minden támogatónak! Találkozzunk jövőre ugyanitt!