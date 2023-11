„Ott, ahol a kurta farkú malac túr” – hallottuk ifjúkori meséink felvezetésében egy-egy téli este a nagyitól vagy a szülőktől. De milyen is az a kurta farkú malac? Vajon tudják a mai gyerekek? Pont ezért dolgoznak a mezőfalvi gazdák immáron tíz éve, hogy egy igazi, hamisítatlan disznóvágás keretében ismertessék meg az általános iskolai korosztályt az állattartással és a hozzá kapcsolódó falusi szokásokkal. Az idén már tízéves fennállását ünnepelheti ez a szép hagyomány.

A belső szervek működést dr. Bodolai György hatósági állatorvos magyarázta el a gyerekeknek

Fotó: Horváth László

November 10-én reggel igencsak korán indultak az események a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában. Ahogy már az évek során megszokhatták a tanulók, különleges biológia óra keretén belül tanulmányozhatták a sertésfeldolgozás mozzanatait, milyen módon kerül az étel, a hurka, a kolbász, a sült hús, a pörkölt az asztalra. Természetesen nem csak a szemeknek volt szabad tágra nyílni, de éhesen sem maradt senki. Olyan komplex módon készültek a szervezők a bemutatóra, hogy már a reggelinél megkóstolhatták a gyerekek a füstölt kolbászos szendvicseket. A programról Feth Róbertet a Mezőfalvi Gazdakör vezetőjét, Jaksics Erzsébet iskolaigazgatót és Márok Csaba Mezőfalva polgármesterét kérdeztük.

A malac farkat a bátrabbak megérintették. Szerencsét hoz.

Fotó: Horváth László

– Egész héten imádkoztunk érte és szerencsénk volt, mert az idő is kedvezett – mondta a pénteki nap lezárásaként Feth Róbert. Sok szervezést igényel a program, kezdve a levágandó disznó kiválasztásától az eszközök és a segítők megszervezéséig, a feldolgozásig, a főzésig, egészen a tálalásig. Örömünkre az idén is sokan voltunk és mindenki teljes odaadással beleállt a munkába. Itt voltak a gazdák családosan, a szülői munkaközösség képviselői, az önkormányzattól is segítséget kaptunk és még sorolhatnánk a támogatókat. Az indíték pedig minden évben ugyanaz. Megismertetni a gyerekeket az állattartással, a húsfeldolgozással, a falusi hagyományokkal. A végén a gyerekek igen jóízűen elfogyasztották a húslevest, a pörköltet a sülteket. Negyven kenyeret vettünk és nem maradt belőle, annyira ízlett a felvágott, a pörkölt. Sokaknak ez új íz, hiszen ebben minden benne van, ami a hagyományos disznótornál jellemző.

Jaksics Erzsébet az iskola igazgató kíván jó étvágyat. A háttérben a gazdák, szülők, segítők csapata

Fotó: Horváth László

– Az előbb elhangzottakat megerősítette Jaksics Erzsébet igazgatónő is, aki hozzátette, a covid évét kivéve ez volt a tizedik alkalom. Azt, hogy milyen a kurtafarkú malac, valószínűleg már tudják a diákok. Horváth Lászlóné Gabi néni mindig körbe hordozza és megfogatja a bátrabb diákokkal, hogy szerencsések legyenek! A gyerekek nagyon várják a rendezvényt és nagy érdeklődéssel követik nyomon, miként készülnek az ételek. Talán úgy is fogalmazhatunk viccesen, hogy tanrendben van a disznóság. A végén nagyon jóízűen elfogyasztották a kínálatot, ami nem csoda, mert fantasztikusak voltak. Ami még újdonság volt, hogy a gyerekek hoztak magukkal tányérokat, evőeszközöket, így a környezetet is kíméltük. Tehát sokkal kevesebb műanyaggal csináltuk végig ezt a rendezvényt. Szintén nagy segítségként éltük meg, hogy az önkormányzat állított egy sátrat a várható eső miatt. Tehát a környezettudatosság mellett még erre is gondoltak. Nem mehetünk el köszönet nélkül a szülői munkaközösség süteményei mellett sem, akik a sütemények elkészítésétől a disznóvágás mozzanatain át az utolsó morzsa eltakarításáig végig ott voltak és segítették a gyerekeket, a pedagógusokat, a gazdákat és a rendezvényt. Részemről csak a legnagyobb elégedettséggel és köszönettel tudok beszélni az eseményről.

Márok Csaba polgármester kemencében készítette a sülteket

Fotó: Horváth László

Márok Csaba Mezőfalva polgármestere is nagy örömmel, odaadással készült.