A magyar szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint dohában rendezték meg a világbajnokság sorsolását, és a női csapatok gömbjeit kavargató spanyol klassziskapus, Unai Aguirre igencsak „odapakolt” nekünk – a csoport még istenes, hiszen Ausztrália, Új-Zéland és Szingapúr egyaránt verhető (bár az auszik négy között voltak legutóbb). A haddelhadd utána esedékes: a negyeddöntőben szinte bizonyosan vagy az olimpiai bajnok amerikaiak, vagy a világbajnoki címvédő hollandok várnak ránk.

Azaz eddig a fázisig kizárólag olyan gárdákkal találkozik együttesünk, amelyek már kvalifikálták magukat (ausztrálok, hollandok vagy amerikaiak), és egyetlen olyan riválissal sem, amely hasonlóan hozzánk még csak vágyik a párizsi kvótára.

Dohából elvben a két legmagasabban rangsorolt, még nem kvalfikált együttes juthat ki; ha nincs Európa-bajnokság, meglehet, a legjobb nem kvótás európai is. Papírforma szerint a görögöknek, olaszoknak és kanadaiaknak van rajtunk kívül esélyük az olimpiára – nagyon nem mindegy, miként alakulnak majd az ágak februárban.

A portál idézi a dunaújvárosi szövetségi kapitányt, Mihók Attilát is.

– Ezt mondtam a kinevezésünk idején is: ellentétben a korábbi évekkel, amikor az olimpiai selejtezőtornán azokkal kellett megvívni a helyekért, akik még nem kvalifikáltak, most a világbajnokság keretén belül előfordulhat, hogy a döntő mérkőzésekig nem találkozunk hasonló helyzetben lévő, közvetlen riválissal, és ez megbolondíthatja a rendszert. Végül is épp így alakult a sorsolás – de ezt tudtuk, hogy benne van a pakliban. Noha mindenkitől azt halljuk, hogy nehezebb nem kijutni, mint igen, azt finoman jelezném: ez igaz lenne, ha a három fennmaradó helyért az olasz-görög-magyar-kanadai négyes egymással küzdene kizárólag.

De felesleges ezen gondolkodni – megyünk tovább, ha kell, fejjel a falnak, aztán lesz, ami lesz.

– Jelenleg azon dolgozunk az összetartásokon, hogy játékos minőségben érjünk el egy maximális szintet, ami után a keret kijelölése garancia arra, hogy egy minden idegszálával a győzelemre törő, a legnagyobb riválisokkal szemben is esélyes csapatot formálhassunk januárra és februárra.