Mint azt a kormánypárti politikus hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, minden olyan fejlesztést támogat, amelyek a dunaújvárosi polgárok érdekeit szolgálják, így most is örömmel jelentette be, hogy a kormány mintegy 31 millió forinttal segíti a dunaújvárosi önkormányzatot. Ezt az összeget a Rév út és a Ruhagyári út felújítására fordíthatják.

Az ügy előzménye, hogy még az előző, kormánypárti városvezetés sikerrel pályázott a Szalki-sziget rekreációs megújulására. Az így elnyert támogatás részeként újulhatott meg az egykori Remix épülete és annak környezete is. Idővel az építőiparban tapasztalt áremelkedés miatt szükség lett a 306 millió forintos költség kiegészítésére, hogy az említett két út felújítása is megvalósulhasson a területen. Ahogy a Kandó Kálmán téri közlekedésbiztonsági projekt során, úgy most is biztosít támogatást a kormány a jelenlegi önkormányzatnak a beruházások befejezéséhez (amely nemcsak az útburkolatokat foglalja magába, hanem hozzá kapcsolódóan járdákat, zebrákat is).

Dr. Mészáros Lajos köszönettel szólt a kormánynak és az uniónak a támogatásért, és hozzátette, köszönet illeti az előző városvezetést is, hiszen a városban most zajló beruházások, így például a kerékpárút építése, a bölcsődei fejlesztés, a Mondbach kúria és az Intercisa Múzeum felújítása, valamint a Kandó téri körforgók létrehozására is bizony még az ő sikeres pályázati munkájuk eredményeként valósulhat meg.

- Bízom benne, hogy jövőre méltó városvezetése lesz Dunaújvárosnak, ezáltal még több fejlesztés valósulhat meg az ittlakók érdekében- tette hozzá a képviselő.