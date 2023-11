A díjátadó és a pohárköszöntő után kezdődhetett el a döntéshozatali munka, melynek első említésre méltó pontja az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló korábbi önkormányzati rendelet módosítása volt. Ezt követően a képviselők döntöttek a Modern Városok Program keretében “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatban költségvetési előirányzat átcsoportosításáról.

A közgyűlés a Kallós Dezső u. 2-8. számú társasház részére bruttó 600.000,-Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kallós Dezső u. 2-8. számú társasház épületének állapotrögzítése az ahhoz kapcsolódó szakvélemény elkészítése kapcsán. Szintén támogatásról szóló döntés, hogy a közgyűlés úgy határozott, hogy a Modern Művészetért Közalapítvány 2023. évi működési támogatási előirányzatát egymillió forinttal megemeli.

A testület döntésével módosította a Bölcsődék Igazgatóságának költségvetési előirányzatát. A megszavazott határozat értelmében 106 millió forintot csoportosítanak át a költségvetésben az intézmény javára. A képviselők ezzel egyidejűleg meghatározták a bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét is. Döntésük értelmében 2024. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága összes tagintézménye nyitva tart, 2024. július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva van, a többi négy tagintézmény nyitva tart, 2024. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van.

Szintén nevelésügyi téma: a közgyűlés elfogadta a Dunaújvárosi Óvoda 2023-2024 nevelési évre vonatkozó beszámolóját és jóváhagyták a nevelési évre vonatkozó munkatervet és házirendet is.

Módosították továbbá a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratát és 200 ezer forinttal támogatták a Magyar Papírmúzeum Alapítvány „Térkép a papíron” című programjának megvalósítását. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat körzetenként 615 ezer forint egyszeri támogatást biztosít a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a rezsi kiadásokhoz.

A testület megszavazta azt is, hogy Czifra Bettina Lilit, mint olimpiai részvételi jogot szerzett tornászt 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között 150 ezer forint plusz járulékai összegű havonkénti jutalomban részesíti a megjelölt időintervallumban.

A testület a „Villamos energia beszerzés 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét is megállapította csütörtökön: a a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.-t nyilvánította nyertesnek.

A közgyűlés köztemetési szolgáltatás nyújtása céljából ajánlattételre kérte fel az alábbi temetkezési szolgáltatókat: Annamatia-Kegyelet Temetkezési és Szolgáltató Kft.-t, a Borostyán-Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t és a Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t.

Sürgősségi indítványként került a közgyűlés elé a Bartók Kamaraszínház költségvetési előirányzatának módosítási iránti kérelem. A testület döntése értelmében 11 millió forinttal emelik az intézmény idei költségvetési előirányzatát. Szintén sürgősségi indítvány volt a jövő évi Parázs Varázs rendezvény kapcsán. Itt is döntés született, melynek értelmében a Sold Out produkciós irodával szerződik az önkormányzat a rendezvény fő fellépőjének koncertje kapcsán 8 millió forint értékben. Szó került továbbá az idei városrészi adventi műsorokról is, ezeket az önkormányzat összesen 13 millió forinttal támogatja.

Zárt ülésen két napirendi pontban döntöttek a képviselők. Egyfelől döntést hoztak a Dunaújváros Egészségügyéért díj odaítélésével kapcsolatban, illetve az Intercisa Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban is.