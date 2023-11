Míg az iskolában a leendő elsősöknek minden évben iskola nyitogató programokkal készülnek, ezúttal a friss elsősök szüleinek szerveztek nyitott órákat. A cél, hogy a büszke szülők láthassák gyermekük, hogyan boldogul az iskolában, illetve az iskolai létbe való beszokást követően- az első félév utolsó harmadában- a pedagógusok is megmutathassák hogyan is folyik a mindennapi munka a kis nebulókkal. Ugyanakkor a gyerekek is bemutathatták anyunak, apunak, vagy éppen a nagyinak új tudományukat az iskolapadban. Mi november 21-én, kedden látogattunk el az intézménybe az 1 a. osztály matematika és magyar óráira.

Sok iskolában kizárólag az elsőbe készülő szülők számára szerveznek bemutató órákat. A „Magdások”, olyan szerencsések, hogy az elsős diákoknak is adott a lehetőség, hogy éljenek a bemutatók lehetőségével. Kedden dr.Brezgyánné Nemes Tünde és Dusza Gabriella tanító nénik és a 26 kis elsős munkáját nézve sok információt szerezhettek a gyermekünkről, a pedagógusról és az osztályközösségről is a jelenlévő szülők.

Az 1. a osztály tanító nénijei kérdésünkre elmondták, hogy nagy szeretettel készültek az órákra, ahogy a gyerekek is várták már, hogy megmutathassák szüleiknek iskolás énjüket. Kifejezetten szerették volna azt is bemutatni, milyen módszerekkel tanulnak a gyerekek, mert messze nem csak a tankönyvet és a munkafüzetet használják, hanem számos játékos módon kiegészítve azokat haladnak a tananyaggal. Így minden gyerek örömmel kapcsolódik be az órai munkába, és sok-sok feladatot követően is aktívak és érdeklődőek a gyerekek.

Rizmayer János kisfiát Jankót figyelte:

– Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy láthattam a kisfiam életének ezt a szegletét is. Meglepett, hogy milyen sokat tudnak már a gyerekek. Egy 45 perces tanóra hosszú idő egy első osztályosnak egyhelyben ülve. De változatosak és a feladatok között van mozgásos rész is, amely megtöri a monotóniát. Azt is észrevettem, hogy a gyerekek milyen fegyelmezettek és aktívak, azt hiszem, hogy ez a kötődés miatt van, amely a tanulók és a pedagógusok között alakult ki és ennek nagyon örülök szülőként.

Fotó: Török Tímea

Hibácska Dávidné is szülőként volt jelen az eseményen.

-Hanna, a kislányom nagyon készült erre a napra. Öröm volt látni milyen ügyes kisdiák lett. Rengeteg hasznos tapasztalatot is kaptam a délelőtti nyílt napon. Az otthoni tanuláshoz, gyakorláshoz is nagyon sok munícióval segített hozzá a bemutató óra. Köszönöm a tanító nénik munkáját.