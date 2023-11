Keresztféléves felvételi

Mesterképzési szakokra azok jelentkezhetnek, akik már valamilyen releváns alapképzési diplomával rendelkeznek. A Dunaújvárosi Egyetem híres arról, hogy országos viszonylatban is széleskörben fogad be jelentkezéseket, így nem csak a szakirányos diplomások kerülhetnek be, hanem akár még nem azonos területen végzettek is.

A képzésekre jó eséllyel bekerülhet a jelentkező, ha műszaki, mérnöki, oktatói, természettudományi, informatikai vagy hasonló tudományterülethez kapcsolódó diplomával rendelkezik. Azoknak is van lehetőségük beadni jelentkezésüket, akik nyelvvizsga nélkül vették át a diplomájukat.

A szakok leírásai az alábbi linkekre kattintva érhetőek el:

Gépészmérnök MSc

Tanári – Mérnöktanári MA

Miért a DUE?

Több mint 50 éves múlt a szakmai pedagógusképzésben: szakoktató képzésben, mérnöktanár-képzésben, pedagógus továbbképzésben.

Már három specializáció érhető el a szakon továbbtanulni szándékozók számára (Gépészet-Mechatronika; Informatika; Műszaki-Gazdasági)

Lehetőség van államilag támogatott képzésre is, amennyiben annak kereteit még nem merítette ki a hallgató.

Magyarországon egyedülálló módon a képzést angol nyelven is folytatjuk.

Nemcsak a közoktatás, hanem a vállalatok számára is képezzük oktató mérnökeinket!

A felvételi vizsgát úgy alakítottuk ki, hogy az, a jelentkező szakmai motiváltságát, gyakorlatias előismereteit tükrözze.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai szerint mind a jövedelmek, mind a foglalkozások vertikális illeszkedése alapján, a pedagógusképzésben az egyik legjobb pozíciót foglaljuk el a hazai felsőoktatási intézmények között!

Gépészmérnök MSc

Magasabb műszaki végzetség egyet jelent a magasabb bérrel, a biztosabb állással, a jobb lehetőségekkel.

Az elmúlt több mint ötven év során folyamatosan tapasztalatokat gyűjtöttünk a műszaki képzés oktatása során, ami fontosabb ezen idő alatt számtalan mérnök végzett nálunk, akik a Te referenciáid is.

Azonos szintű képzésen megszerzett tudáselemeket és a szakmai tapasztalatokat beszámítjuk a képzésbe, így akár kisebb terheléssel vagy kevesebb idő alatt is megszerezhető az oklevél.

A levelező képzésen is lehetőség van az állami ösztöndíjas képzésre!

A levelezős hallgatóknak biztosítjuk a munka melletti gyakorlati alapokra helyezett magas elméleti tudás megszerzését. Igyekszünk a legnagyobb rugalmassággal támogatni a hallgatóinkat.

Határidők:

Jelentkezési határidő: november 15.

november 15. Ponthatárok kihirdetése: következő év januárjának második fele

A jelentkezés menetével kapcsolatos bővebb információkért látgass el a www.felvi.hu oldalra.

Érdeklődj akár személyesen telefonon vagy e-mailben:

[email protected]

[email protected]

+36 (30) 012-0811