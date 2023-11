Kisapostag 1 órája

Még az eső sem tudta elmosni a Márton napi programot

A Márton nap kapcsán sokaknak a libavacsora jut eszébe. A kisapostagi iskolásoknak pedig a lámpás felvonulás, amelyre lelkesen készülnek mindig. Így volt ez most is, november 10-én pénteken. Most szinte a teljes létszám, 30 tanuló vett részt a programban. Egy gyermek sajnos beteg volt.

Fotó: Kállai Félix

A diákok már hetekkel a nagy alkalom előtt elkezdték tanulni a Márton napi előadásukat. Az iskola két kiváló pedagógusa, Szolnokiné Varga Zsuzsanna és Dortné Tibay Emese egy-egy tanórába becsempészték a Márton napi történetet, hogy mindenki tisztában legyen a lényegével. Fotó: Kállai Félix A rajz órákon a témához szorosan kapcsolódó alkotásokat készítettek, melyek az iskola ablakait díszítik. Az utolsó napon tovább maradtak az iskolában, nagy szorgalommal készítették a lámpásaikat. Minden évben más technikával díszítenek, tavaly falevelekkel dekorálták az üveget, most ragasztóval és sóval dolgoztak. Kihagyták a motívumot, ahol a lámpa fénye világítani fog, a többi területet pedig ragasztóval kenték be, majd sót szórtak rá. Mire végeztek már besötétedett és eljött az ötórás indulás ideje. Fotó: Kállai Félix Néhány szülő az iskola udvarán várta a gyerekeket, hogy az osztályteremből kilépve a lámpásaikkal vezessék őket az evangélikus templom felé. A menethez több korábbi diák is csatlakozott, magukkal hozva a régi lámpásaikat. Természetesen néhány falubeli is elkísérte a kisdiákok menetét. Idén ugyan szemerkélt az eső, de ők nem voltak cukorból. A kisapostagi polgárőrök biztosítása mellett értek az templomhoz. Közben a többi szülő és a gyülekezet hölgy tagjai már készítették a finom zsíros kenyereket, hogy mire megérkeznek a gyerekek, addigra minden elkészüljön. Így is lett. Fotó: Kállai Félix Megtelt a falusi templom erre az alkalomra. Miután Stermeczki András lelkész köszöntötte a megjelenteket, a gyerekek előadták a több számból álló műsorukat. Szent Márton, Luther Márton életéről hallhattunk előadást, de a naphoz kapcsolódó mondókák, versek és dalok is elhangzottak. Hangszerként ritmusbotot és furulyát használtak a gyerekek. Nagyon ügyesek voltak, a közönség lelkes tapssal nyilvánította ki tetszését. Fotó: Kállai Félix A műsor végén a zsíros kenyereké volt a főszerep. Gyerekek, felnőttek, korabeli diákok és a falubeliek kedves, vidám beszélgetésbe kezdtek. Fotó: Kállai Félix Mindenki élvezte a Márton napot. Jövőre talán már a megszokott helyen, a templomkertben tudnak ünnepelni, bár az eső így sem tudta elmosni a Márton napi programot Kisapostagon.

