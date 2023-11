A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége által első alkalommal szervezett Borlovagok Borversenyén október 28-án az adonyi borrend is képviseltette magát. A versenyre kétszázhuszonnégy mintát nevezett nyolcvanhét termelő, helyszíne a Soós István Borászati Szakiskola Tangazdasága volt Budapesten. A Szent Orbán borrend részéről Boldog Tamás (ceremóniamester) a borbesorolásban és a borok felkínálásában vett részt. Schmidt Attila (nagymester) pedig a 4-es bizottság tagjaként, mint borbíráló segítette a szervezők munkáját.

Solti Ferenc

Fotó: Szent Orbán Borrend

Szombaton két eseményen is képviseltette magát a borrend. Vagyis: saját rendezésben bonyolították le a Márton-napi bormustrát, és ott voltak az „50 év a jégen” sporteseményen a jégkorong metodikai központban.

Itt nagy sikert arattak a borok, volt, aki nem is fogyasztott mást, mint az adonyi szőlőhegyen alkotott borokat.

Az újbormustrát Adonyban a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárban tartották meg.

Schmidt Attilától megtudtuk, az idén limitálták a mustrán való résztvevők számát, mert egy évvel ezelőtt annyian voltak, amely létszám már nehezen volt kezelhető. Ebben az évben harminc gazda harminchat újborát vizsgálták meg. A mustráról tudni kell, nemcsak szakemberek mondanak véleményt a borokról, hanem mindenkinek lehetősége van arra, hogy megfogalmazza a gondolatait. Ki kell hangsúlyozni, mindig a jobbítás a cél.

Schmidt Attila elmondta, három hibás volt a tételek között, a többivel nem volt probléma. Az persze már más kérdés, hogy melyik bornak, milyen volt a harmóniája.

- A kistérség borászai (Adony, Iváncsa, Perkáta, Beloiannisz, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő és Szabadegyháza - a szerk.) mutatták be a boraikat, de vendégünk is volt. A sörédi borászokat hívtuk meg. A zsűriben két országosan is elismert borszakértő, Font Magdolna és Herczeg Gyöngyi is véleményezte a tételeket.

Mivel minden évben a mustra Márton-naphoz kötött, ezért nem maradhatott el a libavacsora sem, amit a Vetis Salina Kulturális Egyesület biztosított.

A Szent Orbán Borrend következő jelentős eseménye a december 26. János-napi boráldás lesz.