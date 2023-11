A mézfogyasztást és a méz egészségre gyakorolt hatásait népszerűsíti őszi, „Legyen minden nap, mézes nap” szlogen alatt futó kampányában az Agrárminisztérium. Ennek kapcsán mintegy két hónapon át zajló promóció során különböző rendezvényeken, valamint médiakampányban népszerűsítik a mézfogyasztást.

November 25-én, szombaton 14 órától az adonyi Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár szakemberei szeretettel várnak Mézes nap elnevezésű rendezvényükre minden érdeklődőt, amelyen az idén is változatos programot kínálnak. A kézműves foglalkozás keretében lehetősége nyílik majd a résztvevőknek mézeskalács és grillázs díszítésre, karácsonyfadíszek készítésére viaszból, a vállalkozókedvűek kipróbálhatják a gyöngyfűzést, valamint hűtőmágnes, barátságkarkötő, méhecske és papírvirág készítésre is alkalmuk nyílik majd a kézműveskedni vágyóknak. Sőt, a délután folyamán mindenki részére lehetőség nyílik egy saját adventi koszorú elkészítésére is- olvasható a település intézményének Facebook-oldalán.