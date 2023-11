A prevenció részeként november 10-én egy úgynevezett kibernapot tartottak Fejér vármegyében, amelynek során a rendőrök személyesen is igyekeztek minél több polgárt megszólítani, s felhívni a figyelmüket a veszélyre. Városunkban pénteken délelőtt a belvárosban szolgáltak tájékoztatóval az egyenruhások.

- Igyekszünk minden fórumon eljutni az emberekhez, személyesen is megszólítjuk őket, hogy tudják, az internetezés során mindig gyanakvónak és körültekintőnek kell lenni, mert a veszély folyamatos, a bűnözők mindenféle fondorlatos cselt bevetnek annak érdekében, hogy megkárosítsák őket, a bankszámlájukat - vázolta lapunknak Kiss Dénes rendőr őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője.

Mint mondta, a vagyon elleni bűncselekményekre vonatkozó feljelentéseknek körülbelül a felét teszik ki az online térben elkövetett csalások száma, a rendőrségen napi rendszerességgel érkeznek a bejelentések erről.

A napokban egy újabb sértett kereste fel a helyi kapitányságot, akit egy hirdetéssel vezettek félre. Rendkívül kecsegtető ajánlatot kínáltak, hogy fektessen kriptovalutába, amelyhez be kell fizetnie 35 ezer forintot, majd követve az oldal által megadott feladatokat, rövid időn belül busás nyereséget ígértek. Ez persze csak egy mézesmadzag volt, ugyanis nemcsak a 35 ezer forintot akarták megszerezni a sértettől, hanem a teljesítendő útmutatások során le kellett töltenie az AnyDesk nevű alkalmazást is, amellyel hozzáfértek a bankszámlájához is.

- Jó lenne elérni, hogy ha meghallják vagy meglátják az AnyDesk (ejtsd: enideszk) kifejezést, akkor mindenkinek legyen egyértelmű, hogy csalás van készülőben, ugyanis ezzel az alkalmazással a bűnözők távoli vezérléssel hozzáférhetnek a telefonon, számítógépen lévő dokumentumokhoz, jelszavakhoz, és a bankszámlánkhoz is- hangsúlyozta Kiss Dénes. Szólt arról is, hogy az egyik leggyakrabban használt csalási módszer az, hogy valamelyik pénzintézet dolgozójának adja ki magát a bűnöző, és azzal a szöveggel próbálja átverni a másik felet, hogy gyanús pénzmozgást észleltek a számláján. Az őrnagy nyomatékosította, hogy semelyik pénzintézet nem csinál ilyet, sőt, telefonon sem kérnek olyat az ügyféltől, hogy töltsön le valamilyen alkalmazást a telefonjára. Legyünk kellőképpen gyanakvók, és akár fel is hívhatjuk a pénzintézetünket, hogy valóban ők keresnek-e, tehát azonnal ellenőrizhetjük a hívás hitelességét, életszerűségét.

- A banki adatok, a pin-kód, a cvc-kód mind saját adat, ezeket nem szabad megadni, főként ha egy külön link vezet egy ilyen adatbekérő oldalra- emelte ki az őrnagy.

Fontos tudni azt is, hogy ha netán mégis alászaladunk, bedőlünk a bűnözők átverésének, akkor azonnal cselekedni kell, zároltassuk a bankszámlánkat és értesítsük a rendőrséget. Ilyenkor rendkívüli jelentőséggel bír az időtényező is, ne várjunk heteket, hónapokat a feljelentéssel, mert ha megtörtént egy téves utalás vagy leemelték az összeget a számlánkról, akkor még a forró nyomos eljárás során visszaszerezhető a pénz (egésze vagy része) a rendőrség közbelépésével.