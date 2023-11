Sokan úgy gondolják, hősnek lenni nem egyszerű feladat, ez azonban nem igaz. Bárkiből hős válhat, csak egy apró tűszúrás kell hozzá. A véradás heroikus tettével pedig három ember életét is megmenthetjük.

Hazánk önkéntes véradóit 1988 óta ünnepelhetjük ezen a napon a Magyar Vöröskereszt javaslata alapján, ugyanis 1954-ben ezen a jeles napon történt az első kitüntetések átadása többszörös donoroknak. A Ekkortájt tartja a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat évente megszervezett központi ünnepségét, amely során méltatják a rendszeres véradókat, a területen aktívan tevékenykedő személyeket, valamint véradóbarát munkahelyeket, támogatókat.

A köszönet a dunaújvárosi véradókat is megilleti, így számukra is (a pandémia időszakát kivéve) minden évben ünnepséget szervez a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete. „Nagyon fontos a véradóink megbecsülése, így mi is ehhez a jeles naphoz kapcsolódóan köszönjük meg a donorok segítségnyújtását” – jegyezte meg Feth Katalin, a Vöröskereszt területi szervezetének vezetője. Idén december 22-én kerül sor a jubiláló véradók elismerésére, amikor is a Bartók Kamaraszínház aulájában zajló állófogadást követően a vendégek a Máli néni című darabot is megtekinthetik.

Amint azt Feth Katalin elmondta, idén a tavalyi évnél is több donáció volt, így vérhiányról nem beszélhetünk, továbbá rengeteg új önkéntes is vért adott. Az új véradók számának növekedése az őszi iskolai toborzók népszerűségének is köszönhetők, hiszen ezen rendezvények alkalmával lehetőség nyílik a véradás szempontjából egyik legfontosabb demográfiai csoport megszólítására, elérésére. A megfelelő mennyiségű készlet biztosítása azonban továbbra sem egyszerű feladat, ezért is lényegesek a rendszeres véradó események – tette hozzá.

Aki tehát továbbra is szeretne segíteni, vagy esetleg új donorrá válna, ezen a héten Dunaújvárosban és környékén több helyszín közül is válogathat. A Petőfi Sándor Általános Iskolában november 28-án, kedden 14:30-16:30 között, az adonyi Bálint Ágnes Művelődési Házban, november 30-án, csütörtökön 13:30-17:00 között, az Arany János Általános Iskolában szintén november 30-án, 14-16 óra között, valamint az Ercsi Egészségügyi Központban, a Dr. Ercsényi László Egészségházban december 1-jén, pénteken 14-17 óra között várják majd az önkénteseket.

A véradóknak 2004 óta világnapjuk is van, ekkor globális szinten zajlik az ünneplés, a Föld minden pontján köszönetet nyilvánítanak az önzetlen segítségnyújtóknak. Legközelebb tehát ezen a napon, azaz június 14-én lesz lehetőség meghálálni a hétköznapi hősök nagylelkűségét.